IMSA pronta a tutto: "Lavoriamo con le altre serie per correre"

La stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship è tutt'altro che chiusa, ma il responsabile John Doonan ha fatto presente che sono tantissime le opzioni attualmente sul tavolo per il prosieguo delle attività.

Dopo la 24h di Daytona, la serie endurance per prototipi e GT a Stelle e Strisce si è dovuta fermare causa pandemia di Coronavirus proprio alla vigilia del weekend di Sebring, per poi rimandare e cancellare anche gli eventi successivi.

Ad oggi la ripresa sarebbe fissata il fine settimana del 25-28 giugno a Watkins Glen, ma sono ancora tanti i punti interrogativi in circolazione, specialmente sul discorso di gareggiare davanti ai fan o meno.

"Vorremo tornare a correre normalmente, ma se ci fosse la possibilità di farlo senza pubblico dovremmo pensarci - ammette Doonan - E' una delle proposte che sono sul tavolo, il nostro modello di business è incentrato sui promoter e vorrei che ogni evento fosse un successo per team, collaboratori e personaggi coinvolti, contando anche sulla presenza del pubblico che accorre alle gare o che le segue in TV".

"Per ora non c'è motivo di rinviare altre gare, spero solo che si arrivi ad avere un punto fermo dal quale ripartire il prima possibile, non vogliamo continuare a pubblicare messaggi di rinvii, bisogna capire come si evolverà il tutto. Ci auguriamo di restare fedeli al programma attuale che abbiamo, se poi si riuscirà ad aggiungere qualcosa valuteremo le alternative".

Doonan resta quindi dalla "parte dei bottoni", per così dire, non foss'altro perché il presidente statunitense Donald Trump per ora ha imposto il lockdown fino a metà maggio. La cosa migliore è dunque attendere gli sviluppi, tenendo il calendario così com'è e poi valutando il da farsi.

"Gli scenari sono diversi, è come prendere una buona vecchia lavagna e piazzarci sopra i bigliettini con le varie proposte. Fra queste avevamo dei weekend liberi, ma avrebbe significato mettere a dura prova le squadre e il loro personale, che già si ritroveranno con tre eventi consecutivi da affrontare. E' sbagliato fare così, stiamo cercando i posti migliori dove andare".

"Abbiamo già perso un paio di gare, ma promoter e concorrenti sono ansiosi di proseguire con quello che ci è rimasto, quindi pensiamo bene a dove si può correre e in che condizioni, non possiamo fare qualcosa di sbagliato socialmente, abbiamo una responsabilità importante in questo senso".

Le ipotesi sono varie e si è pensato anche ad unire le forze con le altre realtà americane, come i campionati GT e turismo gestiti da SRO e la IndyCar (con cui per altro c'erano già in ballo alcune date prima della diffusione del COVID-19).

“Stiamo cercando di recuperare quel che è possibile, penso che una opportunità sia quella di condividere i weekend con le altre serie, come avremmo dovuto fare a Long Beach e Belle Isle con la IndyCar. Spero che si riesca a farlo, siamo in una stagione unica nella sua storia e lavorare assieme è una possibilità realistica".