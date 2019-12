Primi giri a Fiorano per la WeatherTech Racing con la Ferrari Evo

In vista della stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la WeatherTech Racing ha cominciato a lavorare per presentarsi pronta al via della Classe GT Daytona.

Cooper MacNeil e Toni Vilander si sono recati a Fiorano per girare sulla Ferrari 488 GT3 Evo della Scuderia Corsa, coadiuvati da Alessandro Balzan e Jeff Westphal, che si uniranno a loro per le gare endurance, 24h di Daytona compresa (per il californiano).

Il quartetto ha messo insieme una sessantina di giri prendendo le misure alla Rossa, che in realtà per l'occasione era in livrea totalmente bianca.

"E' un bel passo avanti dalla generazione precedente di questa macchina e sarà in forma per Daytona - ha commentato MacNeil - Non vedo l'ora di cominciare il 2020 ancora una volta in coppia con Toni. Quest'anno abbiamo una bella occasione e vogliamo vincere, è il nostro obiettivo. Tutto dipenderà dal lavoro di squadra tra piloti, Scuderia Corsa e Ferrari. I ragazzi del team si sono dati molto da fare per affinare ogni cosa nella squadra e sono fiducioso in vista della 'Roar' che si disputerà fra tre settimane".

Vilander ha aggiunto: “E' stato fantastico poter girare sulla primissima Evo prodotta dalla Ferrari e per la 24h penso che abbiamo un pacchetto molto forte. I piloti sono buoni, così come il team e la macchina. E noi ci conosciamo molto bene, fino al momento dell'incidente lo scorso anno stava andando tutto in modo positivo. Il 2020 sarà un'altra stagione molto competitiva con nuove auto che arriveranno in GTD, oltre a ritorni di tutto rispetto. Non vedo l'ora di cominciare, voglio partire benissimo con una grande 24h".