IMSA: Porsche continua in GTLM coi privati di Proton-WeatherTech

L'avventura della Porsche in IMSA WeatherTech SportsCar Championship non si conclude e anche nel 2021 avremo una 911 RSR-19 al via della Classe GTLM.

Dopo l'annuncio della chiusura del programma ufficiale da parte della Casa di Weissach, l'unica speranza per rivedere le vetture GTE in azione nella serie endurance statunitense potevano essere legate ad un progetto privato.

A prendersi carico dell'impegno sarà la Proton Competition di Christian Ried, che in collaborazione con la WeatherTech Racing di Copper MacNeil schiererà una Porsche per tutto l'anno a combattere contro Corvette e (forse) BMW.

MacNeil, che ha chiuso il legame con la Scuderia Corsa/Ferrari, affronterà una nuova sfida al volante della macchina #79 assieme agli ufficiali Richard Lietz, Kevin Estre e Gianmaria Bruni alla 24h di Daytona, poi si vedrà chi saranno i suoi colleghi nell'arco del 2021.

"Abbiamo pensato molto prima di prendere questa decisione - afferma MacNeil - Ho corso a questi livelli un paio di volte a Le Mans e mi sono trovato bene, in più avremo una vettura competitiva che ho già avuto modo di condividere con Christian nel 2016".

"Tornerò su una Porsche e non vedo l'ora di essere al volante della 911 RSR-19. Sono carichissimo per iniziare da Daytona con Richard, Kevin e Gimmi. Proton ha una grande tradizione e storia nell'endurance e la Porsche in Florida è sempre stata competitiva. Avrò molta pressione, ma sono pronto a giocarmela in GTLM nel 2021".

Ried ha aggiunto: "Da qualche anno stavamo pensando di correre in IMSA e ora è il momento ideale per farlo. La squadra ufficiale si è ritirata, per cui bisognava riempire il posto con la Porsche. Ne ho parlato con David e Cooper MacNeil perché volevamo riportare ai vertici della categoria GT dell'IMSA questo marchio. Non vedo l'ora di cominciare".