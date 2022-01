IMSA | Pagenaud con Meyer Shank Racing alla 24 Ore di Daytona

Il francese si unirà ai piloti full time Oliver Jarvis e Tom Blomqvist, ed al terzo uomo Helio Castroneves che sarà anche il suo compagno di squadra in IndyCar quest’anno. Per Pagenaud, vero e proprio asso della American Le Mans Series e già al volante della Acura in IMSA con i colori del Team Penske, si tratta dell’ottava partecipazione alla 24 Ore di Daytona.

"Mi piace iniziare l'anno con una delle più grandi sfide della stagione, la 24 Ore di Daytona", ha dichiarato Pagenaud. "È una gara che sono andato vicino a vincere molte volte, proprio come la 24 Ore di Le Mans in passato. Non vedo l'ora di correre con il mio nuovo team MSR nelle gare endurance. Qui ho le mie radici e ho un amore molto profondo per questa serie”.

#48 Action Express Racing Cadillac DPi: Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Con Oliver, Tom e Helio, saremo una formazione forte e speriamo di poter iniziare l’anno con una vittoria.

Il fondatore e comproprietario del team, Michael Shank, ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di avere Simon per la Rolex 24. Il primo passo è stato quello di farlo entrare a far parte della nostra formazione per l'intera stagione in IndyCar, e ha poi avuto senso metterlo nell'Acura per Daytona”.

"Conosce bene la macchina e ha già lavorato con Helio ed è stato una grande risorsa per la squadra finora. Con la nostra formazione penso che abbiamo la possibilità di lottare per la vittoria ".