IMSA: novità in GTD, c'è il Team Hardpoint con una Audi

Il Team Hardpoint ha scelto di raddoppiare il suo impegno in IMSA e oltre al Michelin Pilot Challenge prenderà parte anche al WeatherTech SportsCar Championship.

La squadra statunitense ha infatti acquistato una Audi R8 LMS GT3 con cui darà l'assalto alla Classe GTD già nel round che si terrà al Daytona International Speedway il 4 luglio, che segnerà la ripartenza della stagione 2020 dopo lo stop causato dalla pandemia di Coronavirus.

A condurre l'auto dei Quattro Anelli #30 saranno Rob Ferriol e Spencer Pumpelly, che contemporaneamente restano impegnati anche nella categoria Grand Sport dell'IMSA MPC riservata alle GT4, che rivedremo a metà luglio a Sebring.

"L'IMSA WeatherTech Championship è stato il nostro obiettivo fin da quando abbiamo dato il via al Team Hardpoint l'anno scorso - commenta Ferriol - Inizialmente pensavamo di entrare in GTD nel 2021, ma come la maggior parte delle cose nel mondo delle corse, il tempo è tutto. La temporanea pausa del 2020 ci ha dato modo di definire gli ultimi dettagli del team e affrontare una nuova sfida in una collaborazione con Audi che cresce quando si ricomincerà. Abbiamo molto da imparare, ma sono felicissimo di cominciarla con Spencer. Ci abbiamo pensato molto e ora siamo impazienti di cominiciarla".

"Non c'era squadra migliore di Audi Sport, che in IMSA è presente con le sue TCR, GT4 e GT3. Da quando esiste l'Hardpoint Paddock Foundation abbiamo dato assistenza a tutti i nostri lavoratori durante la pandemia di COVID-19, preso una macchina nuova per la GTD e fissato un obiettivo per mostrare la relizienza del nostro sport. Il programma è a lungo termine e siamo molto felici di poterlo cominciare prima del previsto".