IMSA | Montoya correrà col figlio Sebastian alla 12h di Sebring

Tale padre, tale figlio. La DragonSpeed USA schiera un equipaggio tutti di famiglia alla 12h di Sebring, secondo round della stagione 2022 dell'IMSA SportsCar Championship.

Juan Pablo Montoya condurrà infatti la Oreca 07-Gibson LMP2 assieme al figlio Sebastian, visto in azione in Formula 4 italiana e all'esordio coi prototipi; con loro presente anche Henrik Hedman come terzo concorrente.

"E' una grandissima occasione per me e sono molto grato a DragonSpeed ed Henrik per avermela concessa - ha detto il 16enne colombiano, che era stato in azione ai Rookie Test del FIA WEC il mese scorso - Correre con papà è un sogno che ci avvera, dato che è stato il mio idolo fin da quando ero piccolo".

Montoya-padre ha aggiunto: "Sono molto contento di poter correre con DragonSpeed nuovamente l'anno prossimo e non vedo l'ora di essere in azione con Henrik. Ma c'è grande entusiasmo sapendo che per la prima volta avrò Sebastian in squadra con me".

Il capo del team, Elton Julian, ha spiegato le sue scelte a Motorsport.com: "Avevamo già pensato a Sebastian prima del Bahrain perché stava facendo molto bene, quindi ritenevamo che si meritasse una possibilità. Per Sebring ci serviva un pilota Silver, dunque eccola. Sono davvero entusiasta di vederlo in azione con suo padre, i Montoya sono una grande famiglia".

"Stiamo lavorando per avere un altro pilota Silver per Watkins Glen e Petit Le Mans, mentre per Daytona sceglieremo l'equipaggio prima di Natale. Intanto ci siamo concentrati per Sebring, dato che Henrik ci teneva ad avere la formazione pronta".

#82 DragonSpeed USA LLC ORECA LMP2 07, LMP2: Devlin DeFrancesco, Eric Lux, Christopher Mies, Fabian Schiller Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images