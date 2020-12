IMSA: Montoya con MSR in Endurance, in GTD confermate le Lexus

La stagione 2021 dell'IMSA vedrà ancora una volta Juan Pablo Montoya salire a bordo della Acura DPi, mentre la Vasser Sullivan ha scelto di continuare la sua avventura con le Lexus in GT Daytona.

Partiamo parlando del colombiano, che un paio di settimane fa aveva annunciato il suo impegno nel FIA WEC per tutto l'anno con la LMP2 della DragonSpeed USA.

Confermato ancora una volta il legame col marchio di Honda, "JPM" diventa portacolori del team Meyer Shank Racing, che si occuperà della ARX-05 #60 affidata ad Olivier Pla e Dane Cameron, ai quali darà una mano per i round di Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans.

"Sono davvero entusiasta di poter correre con Meyer Shank Racing l'anno prossimo - ha detto Montoya - Ho sempre visto il proprietario Mike Shank nelle gare e il legame è nato da una semplice chiacchierata che ci ha portato a raggiungere un accordo".

"Con Dane al Team Penske abbiamo costruito un rapporto che è diventato amicizia, ci capiamo al volo e sappiamo entrambi di cosa necessitiamo, quindi non vedo l'ora di continuare l'avventura con lui".

Il 45enne sudamericano, dopo l'esperienza con il Team Penske, prosegue quindi il cammino in IMSA e con la Acura, per la quale ha un sogno...

"A Daytona ho già vinto diverse volte, ma non con la ARX-05, quindi sarebbe fantastico riuscirci per la prima volta e con la formazione scelta da Mike penso che ce la possiamo fare tranquillamente".

#6 Acura Team Penske Acura DPi, DPi: Juan Pablo Montoya, Dane Cameron Photo by: Art Fleischmann

GTD: riecco le Lexus con Hawksworth e Telitz

Dopo la divisione tra AIM Autosport e Vasser Sullivan Racing, la categoria GTD dell'IMSA vedrà ancora in azione le Lexus gestite da quest'ultimo team.

Jack Hawksworth ed Aaron Telitz saliranno ancora a bordo della RC F GT3 #14 anche nel 2021 e per il momento sono gli unici due confermati del programma che comprende entrambi i mezzi che hanno corso nell'anno passato, con la chiara intenzione per i proprietari - Jimmy Vasser e James Sullivan - di conquistare il titolo.

"Non c'è da preoccuparsi per quanto riguarda l'attacco al titolo GTD dell'IMSA nel 2021 e la conferma di Hawksworth e Telitz sulla Lexus #14 è la prima di tante altre che preparano l'assalto al campionato - si legge nella nota ufficiale - Siamo carichissimi e vogliamo ringraziare ancora AIM Autosport, Andrew Bordin, Ian e Keith Willis per aver collaborato con noi nelle ultime due stagioni".

Hawksworth si prepara per una nuova sfida con la Lexus: "Sono felice di continuare e proseguire con Aaron è lo scenario perfetto. Nel 2020 abbiamo vinto tre gare in Sprint Cup e vogliamo il titolo 2021 in GTD. In questo periodo ci sono stati alcuni cambiamenti e lo spostamento della base a Charlotte ci dà ulteriori opportunità di crescere e migliorare. E' la nostra filosofia e anche Lexus è d'accordo, quindi assieme daremo la caccia al gradino più alto del podio".

Telitz ha aggiunto: "E' un onore continuare con Vasser Sullivan e la Lexus per dare l'assalto al campionato 2021. Sono pronto e dopo la mia prima stagione completa in IMSA con Jack possiamo farcela, anche perché il team è seriamente convinto di tutto ciò".