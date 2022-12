IMSA | Marciello alla 24h di Daytona con High Class Racing

Raffaele Marciello quest'anno sarà al via della 24h di Daytona con la High Class Racing per dare l'assalto alla Classe LMP2.

Dopo aver preso parte alla prima gara dell'IMSA SportsCar Championship con la Mercedes negli anni passati, centrando anche il podio in Classe GTD, per l'edizione 2023 lo svizzero affronta una nuova avventura con la Oreca 07-Gibson della squadra danese, in preparazione al possibile approdo nel nuovo mondo dei prototipi LMDh e LMH dove vuole correre nel 2024.

Con lui ci saranno i titolari Dennis Andersen e Ed Jones, che saranno in azione per tutta la stagione del campionato americano, oltre ad Anders Fjordbach, che si unirà ai due sopracitati per gli eventi di Endurance Cup.

#20 High Class Racing Oreca LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Fabio Scherer Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

"Sono molto felice e orgoglioso di fare questa prima esperienza su una vettura LMP2 a Daytona, perché avendo corso lì diverse volte, anche ottenendo podi in GTD, ho visto queste vetture da fuori e posso dire che sono molto veloci, quindi sono sempre stato curioso di guidarne una un giorno; e ora eccoci qui!", ha detto 'Lello'.

"Ringrazio High Class Racing per questo e Mercedes-AMG per avermi dato il via libera. Non vedo l'ora di mettermi al volante di questa bestia per dare il massimo come sempre e ripagare così la fiducia che mi è stata concessa".

Jones aggiunge: "Sono entusiasta di entrare a far parte di High Class Racing per la stagione IMSA 2023. Il team ha avuto un ottimo primo anno nella serie e vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo una formazione solida e ci aspettiamo di lottare per le vittorie fin dall'inizio a Daytona".

Sorride anche Andersen: "Nella nostra prima stagione completa in IMSA abbiamo dimostrato un grande potenziale come squadra, con due podi e un terzo posto assoluto nell'Endurance Cup. Ora, con un anno di esperienza, spero di lottare per obiettivi ancor più ambiziosi insieme ai miei compagni di squadra, a partire dalla mia terza partecipazione a Daytona".

Fjordbach chiosa: "La squadra cresce ogni anno e non potrei essere più orgoglioso. Nel 2022 abbiamo dimostrato di essere al livello dei migliori nella nostra categoria, quindi non vedo l'ora di andare di nuovo in pista alla guida della nostra bestia insieme a questa formazione di livello mondiale".