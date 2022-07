IMSA | Lime Rock: successi di Porsche-Pfaff e BMW-Paul Miller

In Classe GTD PRO, Matt Campbell ha aspettato il momento giusto per passare al comando dell'evento di 2h40', dopo che venerdì aveva firmato la Pole Position, perdendo però il primato durante il primo giro di pit stop.

Ma una volta che la Porsche 911 #9 della Pfaff Motorsports ha ripreso il primato, ha avuto un ritmo insostenibile per tutti, con Campbell che ha tallonato e superato la Lexus RC F #14 di Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) poco dopo la metà della gara, per poi cedere la vettura al compagno di squadra Mathieu Jaminet, che ha portato il vantaggio a 10" prima che l'unica neutralizzazione si manifestasse nelle fasi finali.

Jaminet alla ripartenza si è aggiudicato la vittoria con un margine di 1"883 sulla Aston Martin di Ross Gunn/Alex Riberas (#23 The Heart of Racing), mentre Hawksworth con Ben Barnicoat ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 4"078.

La quarta vittoria stagionale di Campbell/Jaminet, leader della serie, ha portato il loro vantaggio nella classifica del campionato a 215 punti su Jordan Taylor/Antonio Garcia, che hanno concluso al quarto posto con la Corvette Racing C8.R #3.

#1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3: Bryan Sellers, Madison Snow Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Per la terza volta consecutiva, The Heart of Racing ha conquistato il podio in entrambe le classi, dato che in GTD Roman De Angelis/Maxime Martin, a bordo della Aston Martin #27, hanno eguagliato il secondo posto ottenuto dai compagni.

La vittoria è andata invece a Bryan Sellers all'ultimo respiro, superando la Vantage all'ultima curva in discesa e tenenendo a bada un trio di rivali agguerriti.

E' la prima vittoria in GTD della BMW M4 GT3 #1 della Paul Miller Racing grazie a Sellers e al collega Madison Snow, i quali a 30' dal termine non erano nemmeno a podio.

La 'Caution' provocata dall'uscita di Ryan Eversley con l'Acura NSX #51 della Rick Ware Racing in curva 7 ha provocato la bandiera gialla a 21 minuti dalla fine.

Fino a quel momento, la Lexus #12 di Vasser Sullivan aveva dominato. Ma alla ripartenza, a nove minuti dalla fine, Philip Ellis ha buttato la Mercedes-AMG #57 della Winward Racing all'interno di Aaron Telitz; le due auto si sono toccate più volte, poi la AMG è salita al comando, mentre la Lexus ha subìto danni al cofano e all'avantreno che l'hanno eliminata.

Sellers, nel frattempo, aveva passato Martin, ma la vittoria sembrava comunque improbabile, dato che Ellis era scappato via; poi il rallentamento alla curva 7 per un guasto alla pompa del carburante ha relegato lui e il suo compagno Russell Ward al quinto posto, superati dai rivali nel finale.

In un arrivo in volata, la terza posizione va a Jeff Westphal/Robert Megennis sulla Lamborghini Huracán #39 della CarBahn with Peregrine Racing, beffando Mike Skeen/Steven McAleer con la Mercedes #32 del Team Korthoff Motorsports.

Sesti Jan Heylen/Ryan Hardwick al volante della Porsche #16 della Wright Motorsports.