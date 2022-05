IMSA | Laguna Seca: vittorie per WTR, Tower, Pfaff e Wright

DPi

Ricky Taylor e Filipe Albuquerque hanno dominato tra le DPi l'evento di Laguna Seca, conquistando la prima affermazione nell'IMSA SportsCar Championship 2022.

La vittoria è stata però tutt'altro che semplice e liscia, con il portoghese autore di un triplo stint nelle due ore e 40 minuti di gara con la Acura #10.

Il pilota della Wayne Taylor Racing ha resistito ad un'intensa pressione messagli dalla #60 schierata dalla Meyer Shank Racing/Curb-Agajanian e guidata da Tom Blomqvist per più di due ore.

La corsa è stata caratterizzata da un'unica neutralizzazione iniziale, quindi il risultato è stato determinato da quale pilota ha gestito meglio il traffico.

Blomqvist ha preso il comando per circa 10 minuti, ma Albuquerque l'ha riconquistato per l'ultima volta a poco più di un'ora dalla fine, riuscendo a costruire un piccolo vantaggio nei minuti conclusivi che gli hanno permesso di battere il rivale, in coppia con Oliver Jarvis.

La Acura #10 praticamente ha condotto per 111 dei 117 giri completati, con Albuquerque al volante negli ultimi 90.

Terza si classifica la Cadillac DPi-V.R #31 della Action Express Racing con sopra Tristan Nunez/Pipo Derani, seguiti da Tristan Vautier/Richard Westbrook con la #5 di JDC Miller Motorsports.

Fanalino di coda della categoria, la Cadillac #02 di Earl Bamber/Alex Lynn (Chip Ganassi Racing), fuori la sorellina #01 di Renger Van Der Zande/Sébastien Bourdais.

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP2

Nella classe Le Mans Prototype 2, il 25enne pilota svizzero Louis Delétraz e John Farano centrano una vittoria sontuosa. Cinque delle sei Oreca iscritte hanno condotto per alcuni frangenti la corsa, ma la #8 della Tower Motorsport è fuggita via con Delétraz nella seconda metà, trionfando con 23"211 di margine.

Al secondo posto si piazza la #18 di Era Motorsport col duo Dwight Merriman/Ryan Dalziel, che ora sono in cima alla classifica piloti LMP2 con 33 punti di vantaggio su Farano/Déletraz dopo due round.

Henrik Hedman/Juan Pablo Montoya hanno completato il podio con la #81 di DragonSpeed USA, in Top5 ci sono anche le vetture di PR1 Mathiasen Motorsports, seguite da quella di High Class Racing.

#8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: John Farano, Louis Deletraz Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

GTD PRO

Mathieu Jaminet/Matt Campbell hanno messo insieme una prestazione maiuscola in Classe GTD PRO trionfando con ben 31"896 sui rivali.

Jaminet è partito dalla pole position e ha ceduto la Porsche 911 GT3-R #9 della Pfaff Motorsports a Campbell a poco più di un'ora dalla fine per una facile vittoria e un ritorno al comando della classifica.

Grande bagarre invece per le rimanenti posizioni del podio. Tre auto - la Lexus RC F GT3 #14 di Vasser Sullivan Racing, la BMW M4 #25 della RLL e la Corvette C8.R #3 di Pratt&Miller - hanno combattuto per il secondo e terzo posto durante gli ultimi giri, con Ben Barnicoat che ha prevalso su Connor De Phillippi.

Barnicoat, che era in coppia assieme a Jack Hawksworth sulla Lexus, ha finito con soli 1"221 davanti alla BMW di De Phillippi e John Edwards. Antonio Garcia/Jordan Taylor restano quindi giù dal podio con la Corvette.

Molto più indietro si piazzano la Aston Martin #23 di Heart of Racing e la Porsche #79 di WeatherTech Racing.

#9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3R: Matt Campbell, Mathieu Jaminet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD

Ryan Hardwick e Jan Heylen sono i mattatori della categoria GTD. con la Porsche #16.

Il duo della Wright Motorsports ha beneficiato di un ottimo finale, in rimonta dall'ottavo posto andando a tagliare il traguardo per primi con 5"517 sulla Lamborghini Huracán #39 di CarBahn with Peregrine Racing.

Heylen è stato particolarmente impressionante a 13' minuti dalla fine, quando ha superato tre auto per prendere il comando. La Porsche #16 ha condotto solo gli ultimi 11 giri, ma è stato sufficiente per assicurarsi la seconda vittoria della stagione che vale la testa della classifica.

Jeff Westphal/Robert Megennis chiudono quindi in piazza d'onore con la Lamborghini, passando la BMW di Bill Auberlen/Robby Foley (#96 Turner Motorsport) in volata sul traguardo per 0"037.

#16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R: Ryan Hardwick, Jan Heylen Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images