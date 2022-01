IMSA | La Wright completa la line-up di Daytona con Lietz

La Wright Motorsports ha completato la sua formazione per la 24h di Daytona con Richard Lietz.

Grazie al supporto di Porsche Motorsport, il pilota ufficiale austriaco salirà a bordo della 911 GT3-R #16 assieme a Ryan Hardwick, Jan Heylen e Zacharie Robichon, che erano già stati confermati come titolari per il primo round dell'IMSA 2022.

"La Wright Motorsports sarà una nuova squadra per me, ma ne ho sempre sentito parlare benissimo - afferma il 38enne, che darà l'assalto alla Classe GTD - Daytona è sempre un bel posto per correre con le Porsche! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare".

Il proprietario, John Wright, aggiunge: "E' bellissimo poter accogliere Richard in squadra. Dopo 20 anni di corse con le Porsche, è un onore avere un pilota del suo calibro nel team. Stiamo parlando di un grande marchio cui siamo legati, che sceglie sempre il meglio per essere rappresentato. Sarà una grande aggiunta e dopo un paio di quarti posti di fila vogliamo fare un salto in avanti".

#16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3R, GTD: Patrick Long, Jan Heylen, Trent Hindman, pit stop Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images