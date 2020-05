IMSA: la stagione 2020 ricomincia con Daytona e Sebring a luglio

La stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship riprenderà da dove aveva lasciato... ossia Daytona e Sebring!

Il nuovo calendario rivisto in seguito alla pandemia di Coronavirus è caratterizzato da 10 eventi che si disputeranno tra luglio e novembre, mese nel quale ci sarà la conclusione con la 12h di Sebring posticipata. Quest'ultimo round doveva tenersi a marzo, ma lo scoppio del COVID-19 aveva mandato tutti a casa nonostante team e piloti stessero già raggiungendo il tracciato in Florida.

Di fatto la 24h di Daytona era stato il primo ed unico appuntamento andato in scena quest'anno e nel weekend del 3-4 luglio si è deciso di fare nuovamente tappa all'International Speedway, seguito poi proprio da Sebring un paio di settimane più tardi.

Road America e Virginia International Raceway sono le date di agosto, mentre a settembre si gareggerà a Laguna Seca e Mid-Ohio. Anche ottobre è incandescente con Watkins Glen, Petit Le Mans e Lime Rock, poi gran finale appunto nuovamente in quel di Sebring.

Non c'è stato invece modo di trovare una collocazione per il Canadian Park di Mosport, viste le diverse modifiche alle date precedentemente annunciate, ma soprattutto alle nuove restrizioni governative che il Canada ha confermato per tutta l'estate.

Un aspetto importante riguarda i protocolli che verranno osservati per le prime due gare previste in questa ripartenza, esattamente gli stessi adottati dalla NASCAR per le tappe di Darlington e Charlotte. Inoltre si cercherà di svolgere ogni attività in due soli giorni, almeno dove sarà possibile, evitando così contatti fra tutti i presenti e mantenendo il distanziamento sociale.

"Siamo fortunati ad avere finalmente pronto il nostro programma di ritorno alle corse e due piste ben note alla nostra famiglia come inizio - ha dichiarato il presidente IMSA, John Doonan - Questo ci darà modo di seguire i protocolli studiati assieme ai colleghi della NASCAR".

"Siamo molto grati ai nostri collaboratori e promoter che ci hanno aiutato a rivedere il calendario. Da marzo, la priorità era tornare a correre in sicurezza il prima possibile e questo elenco ne è la prova. Apprezziamo molto pazienza, cooperazione e consigli che ci hanno fornito tutti gli investitori dell'IMSA, e non vediamo l'ora di tornare in azione quest'estate per regalare un grande spettacolo".

"Ancora non sappiamo quando i fan potranno tornare a vederci, ma è nostra responsabilità riuscire a renderlo possibile. Ci impegneremo molto dando priorità di sicurezza a concorrenti e persone della comunità locale che ci ospitano".

Calendario 2020 IMSA

25-26 gennaio — 24h di Daytona (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

3-4 luglio — Daytona (DPi, GTLM, GTD)

17-18 luglio — Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD Sprint Cup)

31 luglio, 2 agosto — Road America (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

21-23 agosto — Virginia Intenational Raceway (GTLM, GTD)

4-6 settembre — Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

25-27 settembre — Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

1-4 ottobre — Watkins Glen (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

14-17 ottobre — Petit Le Mans (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

30-31 ottobre — Lime Rock Park (GTLM, GTD)

11-14 novembre — 12h di Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD)