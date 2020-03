IMSA: la PPM completa la line-up GTD Sprint con Rodrigo Pflucker

La Precision Performance Motorsports ha un nuovo pilota nella sua line-up per la Sprint Cup dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020.

Si tratta del peruviano Rodrigo Pflucker, Campione in carica del Prototype Challenge, che andrà quindi a fare squadra sulla Lamborghini Huracán GT3 #47 della Classe GTD assieme a Brandon Gdovic.

“Sono entusiasta di poter correre con la PPM nell'IMSA Sprint Cup Series - ha detto il 23enne sudamericano - Lo scorso anno abbiamo gareggiato sulle stesse piste e penso che l'esperienza accumulata nell'arco dell'IMSA Prototype Challenge mi consentirà una transizione naturale a questo nuovo tipo di auto".

“Da quando sono incominciate le trattative con PPM per partecipare alla Sprint Cup 2020 ho capito che avevamo gli stessi obiettivi già mostrati nel 2019. Credo che formeremo un grande team e lavoreremo duramente per mantenere le promesse. La squadra ha già dimostrato le sue capacità in varie categorie motoristiche, per cui sono molto motivato per quello che ci aspetta".

Pflucker avrebbe dovuto debuttare nel round di Long Beach, che perà è stato annullato causa coronavirus, dunque bisognerà attendere maggio (o quando verrà deciso di ricominciare) per vederlo in pista con la Lamborghini.