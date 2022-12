IMSA | La Mercedes schiera Gounon, Juncadella ed Engel in GTD PRO

Jules Gounon e Daniel Juncadella saranno i piloti ufficiali che la Mercedes-AMG schiererà per la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

La Casa della Stella porta avanti la collaborazione con Proton Competition e la WeatherTech Racing di Cooper MacNeil, il quale gareggerà assieme al francese ed allo spagnolo solamente alla 24h di Daytona, preferendo concentrarsi sulla gestione del programma.

In Florida e per le gare di Endurance Cup, al volante della vettura #79 salirà Maro Engel, dando così l'assalto alla Classe GTD PRO in grande stile con un equipaggio di primissimo ordine.

#89 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Daniel Juncadella Photo by: SRO

"Penso che la formazione con Dani e Maro sia molto forte, così come con Cooper a Daytona - ha detto Gounon - Tutti noi ci completiamo a vicenda in diverse aree. Siamo davvero una grande squadra. Mi piace molto la loro compagnia e non vedo l'ora di fare un grande anno".

Juncadella, fresco di titolo piloti nell'Intercontinental GT Challenge, aggiunge: "Sono molto emozionato; il prossimo anno si preannuncia come uno dei capitoli più emozionanti della mia carriera. Daytona 2022 fu una chiamata all'ultimo minuto, poi si è trasformata in un paio di gare in più con Cooper, il che è stato divertente".

"È stato sorprendente per me. Ho scoperto che l'IMSA è uno dei campionati più emozionanti del mondo. È fantastico che siamo riusciti a trovare un accordo per correre l'intera stagione con Jules per il 2023 e con WeatherTech Racing. Inoltre, avere Maro in macchina per le gare di Endurance Cup e Cooper per Daytona è la ciliegina sulla torta".

MacNeil chiosa: "Considero Jules e Dani tra i migliori piloti Mercedes GT al mondo. L'anno scorso abbiamo dovuto cambiare molti piloti e non siamo riusciti a competere per il campionato. Maro si unirà a noi per le gare più lunghe e aggiungerà un bagaglio di esperienza notevole. Con il grande supporto di Mercedes-AMG e tutto il resto potremo giocarci le nostre possibilità ogni fine settimana nella Classe GTD PRO".