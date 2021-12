IMSA | La McLaren della Crucial pronta per l'Endurance Cup

La Crucial Motorsports prenderà parte alla Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel 2022.

La squadra statunitense è infatti pronta a schierare la sua McLaren 720S GT3 in Classe GTD il prossimo anno, dopo che ha svolto un test a Daytona, dove si svolgerà la 24h di gennaio, ossia il suo primo evento dell'anno.

“Abbiamo lavorato moltissimo sul passo gara e gli assetti, mentre sul giro singolo i risultati sembrano promettenti - ha dichiarato il team manager, Paul Holton - Siamo tutti molto tranquilli e la macchina ci conferma che McLaren Customer Racing ha disegnato e costruito un ottimo mezzo, oltre al fatto che tutta la squadra ha lavorato benissimo per prepararci alla sfida".

Aaron Nash, direttore delle operazioni, ha aggiunto: "Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci dopo la 8h di Indianapolis, ma la squadra ha fatto un lavoro fantastico rimettendo a posto l'auto in queste settimane. Le prove non ci hanno dato problemi e con grande impegno, oltre al supporto che mi aspetto da McLaren, il programma può essere competitivo".

#59 Crucial Motorsports McLaren 720 S GT3: Paul Holton, Rob Bell, Ben Barnicoat Photo by: Audi Communications Motorsport