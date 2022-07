La Acura LMDh ha percorso i primi passi in Francia

Come promesso da Acura Motorsports, la nuovissima ARX-06 LMDh ha effettuato questa settimana la prima uscita in pista in vista del debutto nell'IMSA SportsCar Championship per la stagione 2023.

Il prototipo di nuova generazione, costruito in collaborazione con Oreca, aveva visto l'accensione del motore la settimana scorsa e nella giornata di venerdì ha percorso i primi metri a Le Castellet, dove ha sede il costruttore francese.

Acura ARX-06 LMDh Photo by: Acura

Oltre ai tecnici di Honda erano presenti anche il pilota ufficiale e collaudatore Ricky Taylor, che ha lavorato pure per Oreca, e Matt McMurry, con le prove che proseguiranno ora dando il via ai veri e propri test di sviluppo.

Per il momento rimane ancora top-secret la scheda tecnica e gli addetti ai lavori continuano a cercare di nascondere il più possibile con la livrea mimetica bianco-nera che era apparsa nelle due immagini promozionali del primo annuncio del progetto.

"Sono davvero orgoglioso di ciò che il team ha reso possibile, abbiamo la macchina più bella vista fino ad ora!", ha scritto un emozionato McMurry sui suoi canali social.