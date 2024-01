IMSA | Jesse Krohn è la novità nella formazione BMW LMDh 2024

La BMW M Motorsport ha scelto i piloti che guideranno le M Hybrid V8 nell'IMSA SportsCar Championship per la stagione 2024.

L'unico piccolo cambiamento è rappresentato da Jesse Krohn, che sarà compagno di equipaggio di Philipp Eng a bordo della LMDh #24 preparata dal Team RLL al posto di Augusto Farfus, il quale sarà loro compagno per le gare di Endurance Cup avendo come impegno principale quello nel FIA World Endurance Championship sulla M4 GT3 del Team WRT.

"Non ho mai atteso una stagione tanto quanto quella del 2024. Questa è davvero un'opportunità speciale per me e non potrei essere più grato a BMW M Motorsport per aver riposto la sua fiducia in me", dice Krohn.

"È praticamente quello per cui ho lavorato tutta la vita: guidare all'apice delle corse sportscar nella classe più alta, essere sulla macchina più veloce in pista. Penso che sia anche un bene che io abbia l'esperienza IMSA del passato con le auto GT, perché posso mettermi da entrambe le parti e sapere cosa aspettarmi dai piloti GT quando li superiamo nel traffico".

"Posso sfruttare molto il mio passato e tornare a correre con il BMW M Team RLL sarà molto divertente. Mi è sempre piaciuto competere negli Stati Uniti e tutti i membri della squadra sono come una seconda famiglia, quindi è davvero emozionante essere con Philipp per l'intera stagione IMSA. Non vedo l'ora di iniziare; sarà una stagione fantastica".

Eng aggiunge: "Sono molto entusiasta della fiducia accordatami da BMW M Motorsport per poter gareggiare nuovamente nell'IMSA. È una serie di gare estremamente bella ed è stato molto divertente correre con la nostra nuova BMW M Hybrid V8 l'anno scorso".

"Non è stata una stagione facile, ma stiamo andando nella giusta direzione e quest'anno l'obiettivo può essere solo uno: lottare per le vittorie e il titolo. Qui lo dichiaro e spero che riusciremo a raggiungerlo. Non vedo l'ora di iniziare".

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #24 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Philipp Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann

Sulla vettura #25 vengono confermati invece Connor De Phillippi e Nick Yelloly, con Maxime Martin terzo per i round più lunghi dell'annata a Stelle e Strisce.

"Sono molto entusiasta di tornare con BMW M Motorsport nella categoria IMSA GTP. Inoltre, il fatto che Nick continui a essere il mio compagno di squadra credo che ci permetta di ripartire dalla base della grande stagione che abbiamo avuto nel 2023 e di fare ancor meglio nel 2024", sottolinea De Phillippi.

"Questo è il primo anno in cui ho lo stesso compagno di squadra per due anni di fila, quindi sono entusiasta di continuare il nostro rapporto insieme e di realizzare una stagione che spero sia perfetta, continuando a lottare per un altro campionato nel 2024".

Contento anche Yelloly: "Ovviamente non vedo l'ora di continuare con Connor per il secondo anno insieme in IMSA. Per me sarà molto più facile conoscere tutti i circuiti ora, avendo visto e fatto i fine settimana in tutti questi tracciati diversi con la BMW M Hybrid V8 per un anno, quindi non vedo l'ora di capitalizzare su questo".

"Abbiamo già avuto una grande stagione nel 2023, con molti podi e una vittoria di gara a Watkins Glen, quindi cercheremo sicuramente di fare un ulteriore passo avanti. Sono sicuro che il duro lavoro svolto durante l'inverno ci metterà in una posizione ancora migliore per lottare per il titolo, come abbiamo già fatto un anno fa, e abbiamo un obiettivo chiaro: il titolo nel 2024 cercando di vincere il maggior numero di gare possibile".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Nick Yelloly, Sheldon van der Linde, Colton Herta

Infine per la 24h di Daytona del 27-28 gennaio viene confermata la presenza di Dries Vanthoor e René Rast come quarti componenti degli equipaggi #24 e #25 rispettivamente.

Sul lato delle Classi GTD, il neoassunto da ufficiale GT3 Madison Snow sarà con Bryan Sellers impegnato in GTD PRO con la BMW M4 GT3 della Paul Miller Racing, coadiuvati da Neil Verhagen per l'Endurance Cup più Sheldon Van Der Linde a Daytona.

Jens Klingmann proseguirà invece l'avventura in Turner Motorsport assieme a Robby Foley, Patrick Gallagher e Jake Walker.

"Siamo soddisfatti della prima stagione con la BMW M Hybrid V8 nella Classe GTP della serie IMSA, soprattutto alla luce dei difficili preparativi. Ciononostante, c'è ovviamente un ampio margine di miglioramento quando faremo il prossimo importante passo verso il nostro obiettivo di essere costantemente in lizza per le vittorie in gara e lottare per il titolo nella nostra seconda stagione", evidenzia Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport.

"I nostri piloti avranno un ruolo importante in questo senso e crediamo di aver trovato un buon equilibrio, con un mix di continuità e nuovi arrivati. Jesse Krohn è l'unico nuovo arrivato tra i piloti titolari. Ha una grande esperienza nella serie IMSA e ci ha impressionato nelle sue uscite in prova con la BMW M Hybrid V8. Siamo convinti che lui e Philipp Eng si completeranno a vicenda".

"Sulla vettura #25, Connor De Phillippi e Nick Yelloly hanno dimostrato di essere un duo forte e vincente. Augusto Farfus, Maxime Martin, Dries Vanthoor e René Rast hanno tutti acquisito esperienza con la nostra vettura LMDh e sono delle aggiunte molto forti nelle gare dell'Endurance Cup, il cui profilo è stato alzato ancora una volta".