La JDC-Miller Motorsports ha confermato in toto tutti i suoi piloti per la stagione 2021 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Sarà ancora il trio francese formato da Loïc Duval, Tristan Vautier e Sébastien Bourdais a prendere in mano il volante della Cadillac DPi-V.R #5 griffata Mustang Sampling Racing, coi primi due che si alterneranno per tutta la stagione, mentre Bourdais correrà gli eventi dell'Endurance Cup, essendo principalmente impegnato in IndyCar.

"E' bello avere di nuovo tutti e tre i nostri piloti per il 2021 - ha detto John Church, responsabile della JDC-Miller MotorSports - Abbiamo avuto un anno un po' altalenante nel 2020, ma credo che nell'ultimo round di Sebring abbiamo mostrato un grande potenziale come team. E' ciò su cui dobbiamo costruire il 2021. Continuare coi nostri partner e piloti è importante, quindi siamo tutti molto entusiasti di avere ancora la medesima formazione".

Contento e motivatissimo Vautier: "Sono sincero: volevo fortemente restare su questa macchina e in questa formazione. Quando ho avuto l'opportunità di fare alcune gare con loro nel 2020, ho fatto di tutto per assicurarmi che si potesse continuare anche nel 2021. Con Loïc e Seb formiamo un grande trio e come squadra abbiamo finito il 2020 alla grande, quindi speriamo di poter continuare a lottare per il vertice in ogni fine settimana".

Gli fa eco Duval, presente nel 2020 per le gare endurance e conquistatosi subito un posto per la prossima stagione: "Il 2020 è stato un anno impegnativo per molte ragioni e come squadra abbiamo avuto sicuramente i nostri alti e bassi. Abbiamo iniziato la stagione davvero forte a Daytona e siamo andati bene anche verso la fine. Quindi è bello essere di nuovo in macchina con Tristan e Seb nel 2021. Ora sarò un pilota a tempo pieno per la squadra e questo può aiutare a continuare da dove avevamo lasciato".

Bourdais si è invece invertito il ruolo con Duval, avendo scelto di tornare sulle monoposto della IndyCar: "Non vedo l'ora di disputare la mia seconda stagione con il team. Grazie a John Miller e John Church, Mustang Sampling e Cadillac, avremo gli strumenti di cui tutti abbiamo bisogno per competere coi migliori e, speriamo, vincere almeno un paio delle gare classiche dell'IMSA. Mi è piaciuto lavorare con Loïc e Tristan nel 2020, quindi è fantastico rimanere insieme a loro nella prossima stagione. Non vedo l'ora di essere a Daytona".