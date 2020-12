IMSA: i team Magnus e Archangel assieme con la Acura nel 2021

Magnus Racing e Archangel Motorsports hanno scelto di unire le forze per la prossima stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

I due team collaboreranno nello schierare una Acura in Classe GT Daytona nel 2021 e al volante della NSX GT3 #44 ci saranno John Potter - proprietario del Team Magnus - ed Andy Lally, che curiosamente proprio 20 anni fa corse e vinse tanto con la squadra di Mike Johnson, la Archangel.

"Se mi avessero detto nel 2001 che dopo aver vinto assieme la 24h di Daytona e il campionato sarei tornato a correre qui a 20 anni di distanza non ci avrei mai creduto! - dice Lally - In questi anni ho lavorato molto con quattro squadre diverse, ma i rapporti con Mike sono rimasti, tant'è che ho fatto anche il testimone alle sue nozze. Assieme abbiamo vinto molto, ma tornare a provarci con la Archangel è veramente fantastico!"

Johnson ha aggiunto: "Non posso credere che Magnus e Archangel saranno insieme 20 anni dopo la vittoria a Daytona con Andy al volante. Abbiamo una lunga e grande storia fra noi alle spalle".

Potter è pronto per una nuova sfida: "Conosco Mike da oltre 10 anni e sono carico. In carriera ho ottenuto successi di vario genere e spero di poterlo fare anche con lui. Sono entusiasta di unirmi alla famiglia Acura e HPD, non vedo l'ora di salire sulla NSX GT3 Evo. La vettura ha avuto ottimi successi negli ultimi anni e voglio continuare su questa strada".

La Acura è la vettura Campione in carica in GTD grazie a Meyer Shank Racing, per cui il marchio di Honda cercherà di mantenere questo titolo fra le mani anche l'anno prossimo.

"E' un piacere accogliere Magnus e Archangel nella famiglia di Acura Motorsports, dando il bentornato ad Andy Lally - ha dichiarato Lee Niffenegger, responsabile del progetto Acura NSX GT3 di Honda Performance Development -Questi due team assieme mettono tre successi alla 24h di Daytona, oltre a tanti altri in gare e campionati. Andy nel 2017 ha già guidato la Acura regalandole le prime due vittorie, dunque dandole anche un contributo nello sviluppo che l'ha portata all'attuale modello".