IMSA | High Class Racing iscrive la sua LMP2 a tutto il 2022

La High Class Racing correrà in IMSA WeatherTech SportsCar Championship tutta la stagione 2022.

La squadra danese ha infatti iscritto alla serie statunitense la sua Oreca 07-Gibson LMP2, con la quale aveva preso parte già alla 24h di Daytona di quest'anno, oltre all'impegno nel FIA WEC.

A condurre la macchina saranno i piloti titolari Anders Fjordbach e Dennis Andersen, coadiuvati da un terzo concorrente ancora in via di definizione.

“Sono entusiasta di poter annunciare l'impegno in IMSA per tutto il 2022 - ha dichiarato Fjordbach - A Daytona siamo andati molto bene e non ce lo aspettavamo, ma è stato subito amore con questa serie".

"Abbiamo tre anni di esperienza con la Oreca 07-Gibson e siamo pronti a mostrarne il potenziale già nella prossima edizione della gara in Florida a gennaio".

Andersen ha aggiunto: "Mi sono divertito moltissimo a Daytona quest'anno e da allora abbiamo lavorato sulla possibilità di intraprendere un programma completo in IMSA".

"E' un campionato pieno di appassionati, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova sfida!"

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07, LMP2: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg, Robert Kubica Photo by: Richard Dole / Motorsport Images