IMSA | Hartley alla Petit Le Mans con il Wayne Taylor Racing

Il tre volte vincitore di Le Mansm Brendon Hartley, si unirà a Ricky Taylor e Filipe Albuquerque nell’appuntamento finale di stagione del Campionato IMSA WeatherTech SportsCar, la Petit Le Mans al Michelin Raceway Road Atlanta.

Il 32enne neozelandese cercherà di aiutare Taylor e Albuquerque, che quest'anno hanno vinto quattro delle nove gare disputate, a conquistare il titolo IMSA Prototype.

"Sono molto contento di unirmi al Wayne Taylor Racing per la Petit Le Mans", ha dichiarato Hartley. "Ho gareggiato contro di loro molte volte in passato ed è chiaro che sanno come vincere gare e campionati”.

"Quando Wayne mi ha chiamato qualche settimana fa, ho colto al volo l'opportunità soprattutto avendo Ricky e Filipe come compagni di squadra. Ho già partecipato alla Petit alcune volte e per me è un evento speciale: è la gara in cui ho fatto il mio debutto nelle gare endurance americane nel 2012. È un tracciato duro e vecchio stile che tutti i piloti amano”.

"Sono consapevole che WTR è nel bel mezzo di una lotta per il campionato, il che aggiunge un po' di pressione, ma sono pronto a dare il mio contributo. Ho già iniziato a comunicare con gli ingegneri e con i miei nuovi compagni di squadra, e mi stanno dando tutte le informazioni necessarie per aiutarmi ad andare subito a regime".

"Brendon e io siamo in contatto da diversi anni, alla ricerca dell'opportunità giusta per lavorare insieme", ha detto il proprietario del team Wayne Taylor, che è stato il primo vincitore della Petit Le Mans come pilota e ha visto le sue auto vincere tre volte come proprietario. “Ha un talento enorme e il suo contributo alla nostra missione è esemplare".

"I suoi precedenti a Le Mans, in F1 e nel Campionato Mondiale Endurance parlano da soli. E, cosa altrettanto importante, sarà un ottimo compagno di squadra per Ricky e Filipe e si inserirà perfettamente nel nostro team".

Il presidente di Honda Performance Development (HPD), David Salters, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Brendon a bordo per guidare la nostra Acura ARX-05, vincitrice del campionato e di Daytona. È molto bello che Brendon corra con Ricky e Felipe. È una formazione di piloti di livello mondiale davvero eccezionale!".