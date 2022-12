IMSA | Grosjean: "L'esperienza di Daytona servirà in ottica LMDh"

L'esordio di Romain Grosjean come pilota di Lamborghini Squadra Corse avverrà in occasione della 24h di Daytona che si svolgerà a fine gennaio.

Lo svizzero si calerà per la prima volta in gara nell'abitacolo della Hurácan GT3 EVO2 preparata da Iron Lynx, con la squadra romagnola che sarà al primo impegno ufficiale come team di riferimento della Casa di Sant'Agata Bolognese, dopo l'accordo raggiunto anche per seguire la LMDh che arriverà nel 2024.

Al primo evento della stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship, previsto per il weekend del 28-29 gennaio e preceduto dai test 'Roar Before the 24' il fine settimana precedente, Grosjean condividerà l'abitacolo con altri due ufficiali del Toro, ossia Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti, con cui sarà in azione pure alla 12h di Sebring di metà marzo.

Romain Grosjean, Lamborghini Squadra Corse Photo by: Lamborghini S.p.A.

"Per me è incredibile rappresentare Lamborghini Squadra Corse e in attesa che sia pronta la LMDh faremo assieme la 24h di Daytona. E' una bella gara e poi corerò anche Sebring e la Petit Le Mans per fare esperienza in Endurance, anche con i miei compagni di squadra e costruire la relazione col team", ha dichiarato Grosjean in esclusiva ai microfoni di Motorsport.com.

"Le uscite con la Hurácan GT3 EVO2 mi serviranno per fare esperienza e conoscere l'Endurance negli Stati Uniti in ottica LMDh perché del calendario FIA WEC conosco Le Mans e Spa, mentre di quello IMSA non conosco Daytona, Sebring e Petit Le Mans".

"Non sarà facile adattarmi alla GT3, vettura molto diversa dalle monoposto con cui ho corso negli ultimi 12 anni tra F1 e IndyCar. Ma c'è un volante e 4 ruote, dunque devo solo capire com'è la macchina".

"L'ABS sarà la più grande sfida, perché non lo conosco. Ma avrò compagni di squadra molto esperti e per me sarà molto interessante apprendere da loro come guidarla al meglio e lavorare assieme".

Lamborghini Huracan Evo2 GT3 con la livrea Iron Lynx

Come dicevamo in precedenza, Daytona sarà anche la prima uscita ufficiale per Iron Lynx come squadra di riferimento di Lamborghini; il team principal Andrea Piccini è raggiante per questo impegno e per l'ingaggio di Grosjean.

"Romain è una grande aggiunta al nostro team, abbiamo condiviso la pista nel 2010 e poi lui ha fatto carriera tra Formula 1 ed IndyCar, mostrando di essere un pilota di grande calibro e brillando sempre quando ne ha avuto l'occasione", commenta Piccini.

“E' un vero e proprio pilota con talento naturale, non usa compromessi e non ha paura di fare tentativi anche alla cieca in pista pur di guadagnare posizioni; per me è uno dei talenti più grandi dell'era recente di F1. Ci aspettiamo che combatta duramente per ogni posizione e punto nell'arco della stagione".

“Sono davvero contento di avere l'opportunità di lavorare assieme, sia come team principal che come pilota, e so che porterà il suo impegno ed esperienza in Iron Lynx in questo nuovo capitolo che affronta con Lamborghini. Siamo entusiasti di cominciare da Daytona un 2023 dove faremo tanti test con la LMDh preparandoci per le gare del 2024".