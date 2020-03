IMSA: Gradient Racing pronta al debutto a Long Beach con la Acura

La griglia di partenza della Sprint Cup 2020 dell'IMSA avrà una nuova protagonista a partire dal primo round della serie previsto a Long Beach il 18 aprile.

Si tratta della Acusa NSX GT3 che schiera la Gradient Racing per dare l'assalto alla Classe GT Daytona, affidandola agli esperti Marc Miller e Till Bechtolsheimer, entrambi in azione fino a due anni fa nell'IMSA Michelin Pilot Challenge con le GT4 della categoria Grand Sport, per poi diventare compagni di squadra nel GT World Challenge America e in Trans-Am.

“E' fantastico tornare a correre con Marc e la Gradient - ha commentato Bechtolsheimer - Lo scorso anno ho imparato moltissimo e sono entusiasta di tornare in IMSA per guidare una delle macchine più competitive che ci siano in questa categoria".

Miller ha aggiunto: "Il 2019 è stato un ottimo anno, ho vinto il titolo Trans-Am e con Till al volante delle GT3 siamo riusciti a regalare alla Gradient Racing dei podi. L'IMSA è sempre stato il nostro obiettivo, la Classe GTD penso sia la più serrata di tutti i campionati del mondo".

Soddisfatto anche il team manager della Gradient Racing, Andris Laivins, che dopo quest'anno vuole sicuramente ampliare gli orizzonti del team: "Nel 2021 vogliamo essere forti in GT Daytona e per riuscirci dobbiamo mettercela tutta a testa bassa quest'anno".