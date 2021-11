IMSA | Ghiotto con G-Drive by APR alla 24h di Daytona

Luca Ghiotto è il primo pilota confermato per la 24h di Daytona come portacolori della G-Drive Racing by APR.

La squadra russa ha annunciato nelle ultime ore che collaborerà ancora con Algarve Pro Racing per prendere parte a tutta la stagione 2022 del FIA WEC, iscrivendo anche due LMP2 al primo round dell'IMSA.

Una delle Oreca 07-Gibson vedrà al volante il 26enne nativo di Arzignano, che sarà alla prima esperienza negli Stati Uniti in questa serie, ritrovando il volante di un prototipo dopo un paio di anni nel GT e sulle monoposto di F2.

"Sono molto contento di annunciare che correrò la 24h di Daytona 2022 con G-Drive Racing by APR", ha detto il veneto, che ha svolto un test all'Algarve recentemente per preparare la nuovissima avventura a Stelle e Strisce.

"Per me sarà la prima 24h in assoluto della mia carriera, oltre al ritorno negli U.S.A. dai tempi del kart! Non vedo l'ora di essere sul celebre 'banking' fra due mesi!"

La gara in Florida è infatti prevista per il fine settimana del 29-30 gennaio, preceduta la settimana prima dai soliti test Roar Before the 24.

#26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson: Roman Rusinov, Franco Colapinto, Nyck De Vries Photo by: JEP / Motorsport Images