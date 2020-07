IMSA: Felipe Nasr positivo al Coronavirus, salta Daytona!

Tegola in casa Action Express Racing alla vigilia della ripresa dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Felipe Nasr è stato trovato positivo al Coronavirus e sarà costretto a saltare il weekend di Daytona.

Una brutta notizia per il pilota brasiliano e per il team, che avrebbero dovuto riprendere l'avventura con la Cadillac DPi-V.R #31 nella gara che si svolgerà domani sul tracciato della Florida, primo appuntamento dopo la pandemia e il conseguente lockdown.

L'evento si svolge a porte chiuse, coi piloti già in loco per prendere parte alle Prove Libere di oggi; nel raggiungere il circuito, però, Nasr ha avvertito qualcosa che non andava nel suo fisico e, una volta effettuati i test e i tamponi, è stato trovato positivo al Covid-19 e mandato immediatamente in quarantena a Miami.

La Action Express Racing ha quindi chiamato Gabby Chaves, colombiano che aveva già lavorato con la squadra nel 2018 e che quest'anno è portacolori della Bryan Herta Autosport in IMSA Michelin Pilot Challenge al volante della Hyundai Veloster N TCR.

Chaves condividerà il volante della Cadillac griffata Whelen Engineering con Pipo Derani, mentre la speranza è di riavere Nasr per il round di Sebring che si terrà fra un paio di settimane.

"Aspettavo da tempo questo weekend per tornare finalmente a correre - ha commentato Nasr nella nota ufficiale emessa dalla AXR - Penso sia stato fatto tutto nel modo giusto, sono stato a Miami per un mese, lontano da tutti. Ieri sono andato in macchina a Daytona e durante il viaggio non mi sentivo benissimo, per cui prima di recarmi in pista ed incontrare gente ho fatto il test e, purtroppo, è risultato positivo".

"Voglio che tutti quelli della Whelen Engineering-Action Express e i membri del campionato stiano bene, per cui sono tornato a Miami per osservare la quarantena. La speranza è quella di recuperare in fretta e che i dottori riescano a curarmi per poter tornare a correre. Per ora seguirò tutte le istruzioni e le linee guida dei medici, raccomandate anche dal team e dall'IMSA".

Il team manager della AXR, Gary Nelson, ha aggiunto: "Siamo rimasti tutti colpiti quando abbiamo sentito che Felipe era stato trovato positivo, chiaramente ci mancherà molto a Daytona con la nostra Cadillac, ma la cosa importante è che si tratta di un grande amico e sappiamo che lotterà duramente per sconfiggere il virus tanto quanto lo fa in pista per conquistare trofei. Gli auguriamo una pronta guarigione".

“Preciso che Felipe non è stato in pista e non è venuto a contatto con nessuno, cosa che non farà fino a quando non verrà dichiarato guarito dai medici. Abbiamo scelto Gabby Chaves in fretta perché conosce la squadra e Pipo Derani, speriamo di riavere Feliper per Sebring tra 15 giorni".