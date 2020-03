IMSA: Era Motorsport fa creare la livrea della sua LMP2 ai fan

Il periodo di restrizione legate alla pandemia di Coronavirus che sta costringendo praticamente tutto il mondo a rimanere a casa può essere sfruttato anche in modi piuttosto divertenti.

Questo è ciò che hanno pensato alla Era Motorsport, che dopo aver visto rimandare i round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ora si ritrova ferma nelle sue attività, in attesa di poter tornare in pista non appena riapriranno i battenti.

La squadra di Indianapolis ha così lanciato un appello ai propri tifosi e agli appassionati, chiedendo di ideare la livrea della Oreca 07 #18 motorizzata Gibson per le gare conclusive della stagione 2020, ossia Petit Le Mans e 12h di Sebring.

"Quest'anno è il primo per noi in IMSA ed è difficile stare fermi in questo momento, ma dobbiamo adeguarci e vogliamo che tutti facciano questo sforzo per combattere la diffusione del virus - ha detto il proprietario Kyle Tilley - E' un periodo difficile e ci auguriamo che tutti restino a casa e stiano bene, ma soprattutto che abbiano qualcosa da fare".

"Per questo abbiamo pensato di lanciare una specie di concorso, realizzando la livrea per le prossime gare. Chiaramente noi dovremo occuparci di trovare il posto per i marchi degli sponsor, ma vogliamo che la colorazione principale venga dai nostri fan. Quelli dell'IMSA ci hanno accolto bene, quindi vediamo cosa sapranno fare in questo contesto!"

Il modello per creare il proprio disegno è disponibile sul sito del team e lo si potrà inviare fino al 1° settembre, poi la squadra sceglierà la livrea per iniziare a riportarla sulla sua LMP2, che nelle mani di Kyle Tilley, Dwight Merriman, Nicolas Minassian e Ryan Lewis ha centrato il terzo posto alla 24h di Daytona a gennaio.