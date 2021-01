IMSA: ecco la entry-list definitiva per Daytona

Con le due sessioni di Prove Libere previste oggi ricominciano le ostilità a Daytona, dove domenica si apre la stagione 2021 con la prima gara dell'IMSA Weathertech SportsCar Championship, la celebre 24h.

L'edizione 2021 è scattata in modo diverso rispetto al passato, con i test Roar Before the 24 che sono serviti per definire la griglia di partenza dell'evento che vedrà il semaforo diventare verde alle ore 21;40 italiane di sabato 30 gennaio.

Fra oggi e domani i piloti avranno a disposizione 5 ore per sistemare le ultime cose sulle loro DPi, LMP2, LMP3, GTE della categoria GTLM e GT3 della Classe GT Daytona.

Negli ultimi giorni anche gli equipaggi hanno subìto alcune modifiche, dunque qui sotto riportiamo l'elenco delle 49 macchine che si presenteranno in griglia con tutti i relativi piloti (in grassetto vengono evidenziati quelli che faranno tutta la stagione IMSA).