IMSA | Ecco i piloti BMW per l'esordio della M4 GT3 a Daytona

La BMW ha finalmente svelato quali saranno gli equipaggi con cui presenzierà alla 24h di Daytona, primo appuntamento della stagione 2022 dell'IMSA SportsCar Championship.

In Florida ci sarà l'esordio come auto omologate per la categoria delle nuovissime BMW M4 GT3 griffate Team RLL, che presenzieranno in Classe GTD Pro con i piloti ufficiali.

Sulla #24 saliranno Philipp Eng, Sheldon Van Der Linde, Marco Wittmann e Nick Yelloly, mentre al volante della 'gemella' #25 avremo Connor De Phillippi, John Edwards, Augusto Farfus e Jesse Krohn.

Già definiti da qualche settimana invece i concorrenti della Classe GTD, portacolori della Turner Motorsport, la cui M4 andrà nelle mani di Bill Auberlen, Robby Foley, Michael Dinan e Jens Klingmann.

La livrea della Turner Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: Turner Motorsport

"Non sono passati nemmeno due mesi da quando abbiamo dato l'addio alla BMW M8 GTE alla Petit Le Mans, e siamo già al primo grande evento IMSA per la nuova BMW M4 GT3 - ha detto Mike Krack, Capo di BMW M Motorsport - Con i nostri piloti che gareggeranno sulle due macchine del BMW M Team RLL abbiamo optato per velocità ed esperienza, considerando sia Daytona che con la nuova vettura".

"Quasi tutti i nostri piloti ufficiali hanno già partecipato alla 24 Ore e lavoreranno insieme per trovare l'assetto perfetto per la BMW M4 all'International Speedway già durante i test 'Roar'. Sono sicuro che saremo molto ben preparati per la prima avventura in GTD PRO della serie. Sono anche curioso di vedere come si comporteranno i ragazzi della Turner Motorsport in Classe GTD".