Nel 2021 la DragonSpeed sarà al via delle gare più lunghe dell'IMSA in Classe LMP2.

La squadra statunitense si è iscritta all'Endurance Cup con la sua Oreca 07-Gibson a 24h di Daytona, 12h di Sebring, 6h di Watkins Glen e Petit le Mans.

Oltre al solito confermatissimo Ben Hanley, al volante della vettura #81 si alterneranno due novità per la squadra diretta da Elton Julian, ovvero Rob Hodes e Garett Grist, visti all'opera in ELMS con la Nielsen Racing in LMP3.

Il quarto pilota per Daytona è invece Rinus VeeKay, giovane molto interessante che ha preso parte alla IndyCar lo scorso anno.

“Siamo molto felici di accogliere Rob e Garett nella famiglia DragonSpeed - ha detto il team principal Julian - In ELMS hanno stupito tutti in pista e non vediamo l'ora di capire come se la caveranno in questo passaggio sulla LMP2, specialmente perché avranno tanto tempo per guidare essendo impegnati in Endurance Cup".

“Il nostro obiettivo è salire sul podio e prendere punti per essere in lotta per il titolo a fine anno, sappiamo che la competizione in LMP2 in IMSA è serratissima, per cui siamo contentissimi di aggiungere anche Rinus VeeKay e Ben per Daytona”.

Contento anche Hanley: "E' fantastico poter tornare a Daytona con la nostra auto e cercare di vincere la LMP2 con un gruppo di nuovi piloti molto forte, seguiti come sempre da una squadra affidabilissima. Speriamo che la pandemia ci lasci un po' di respiro, in modo da poter lavorare bene fin dai test Roar del 22 gennaio. Non vedo l'ora di cominciare".

VeeKay ha aggiunto: “Sarà la mia prima 24h di Daytona e potrò lottare subito per la vittoria in categoria, conosco la DragonSpeed e ha una formazione di piloti davvero forte. Ringrazio chi me ne ha dato l'occasione credendo in me e non vedo l'ora di iniziare la battaglia per il successo”.

Una nuova avventura attende Hodes: "Sono entusiasta di poter correre la mia prima 24h con un team importante come la DragonSpeed. Non potevano esserci compagni di squadra migliori, è un onore condividere il volante con ragazzi del loro calibro".

Grist gli fa eco: “E' bellissimo correre a Daytona con la DragonSpeed e per tutta l'Endurance Cup. Quest'anno ho imparato molte cose presenziando in LMP2 a Le Mans e non vedo l'ora di metterle in pratica in IMSA".