Daytona Roar: Cadillac sottopeso, Pole per la Q.Race alla Mazda

Sarà la Mazda di Oliver Jarvis a partire dalla Pole Position per la Qualifying Race che determinerà oggi la griglia di partenza della 24h di Daytona.

Durante le Qualifiche andate in scena sabato, a svettare fra i prototipi DPi dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship era stato Felipe Nasr, al volante della della Cadillac #31.

La DPi V.R della Action Express Racing griffata Wehelen Engineering è però risultata sottopeso nelle verifiche tecniche svolte dopo la sessione, dunque ad ereditare il primato è proprio Jarvis con la RT24-P #55 messa a punto dalla Multimatic Motorsports, che si era qualificato secondo.

In prima fila al fianco del britannico vedremo la Cadillac #5 della Mustang Sampling/JDC-Miller Motorsports con sopra Tristan Vautier.

Penalità anche per la Acura della Wayne Taylor Racing, visto che la ARX-05 #10 che vedeva impegnato Filipe Albuquerque è risultata non conforme al regolamento per quanto riguarda l'ala posteriore e le componenti della carrozzeria del retrotreno.

Anche il portoghese viene quindi retrocesso in fondo alla classifica della categoria, ritrovandosi appaiato a Nasr.