IMSA | Daytona-Roar, Sessione 3: sorrisi GM con Cadillac-Corvette

Sono le vetture di General Motors a prendersi la scena al termine della terza sessione di prove del Roar Before the 24, test collettivi che i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship affrontano per preparare la 24h di Daytona della prossima settimana.

Dopo le prime attività cominciate nella giornata di venerdì, questa mattina sotto un bel sole le 59 auto iscritte al primo evento della stagione 2024 americana sono tornate in azione per i primi 90' previsti oggi, per fortuna privi di interruzioni seppur qualche errore ed uscita di pista la si sia vista.

In Classe GTP è ancora Pipo Derani a ripetersi mettendo la Cadillac #31 davanti a tutti: dopo il miglior crono ottenuto nel pomeriggio di venerdì, l'alfiere di Action Express Racing si conferma in vetta in 1'35"372, ottenendo il riferimento già nei primissimi giri, per poi concentrare il resto del lavoro su tornate multiple, cosa che anche altri hanno fatto.

La V-Series.R rossa è seguita da vicinissimo dalla Porsche #85 privata della JDC-Miller Motorsports che accusa un ritardo di appena 0"026, mentre la BMW #25 del Team RLL è terza a +0"308, con dietro per poco la Cadillac #01 di Chip Ganassi Racing.

Chiude in Top5 la Acura #10 di WTR Andretti con mezzo secondo di ritardo, la sua sorella #40 è nvece ottava e fra le due ARX-06 troviamo altre due Porsche, con la #5 di Proton Competition che fa meglio della #6 ufficiale del Team Penske mettendo insieme parecchi giri e cominciando a recuperare terreno dopo il tempo perso nella giornata di ieri per finire di sistemare le ultime cose.

Completano la Top10 di categoria la seconda Porsche #7 del Team Penske e la BMW #24 di RLL con distacchi sopra al secondo.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #31: Whelen Cadillac Racing, Cadillac VSeries.R, GTP: Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist

In Classe LMP2 è dominio delle Oreca caitanato dalla #88 di AF Corse che Nicklas Nielsen mette in cima alla classifica all'inizio in 1'38"576. La #11 della TDS Racing si ferma a 0"043 dal danese, tirandosi dietro la #04 di APR, la #81 di DragonSpeed e la #52 di Inter Europol by PR1 Mathiasen in una Top5 racchiusa in appena 0"393.

La 07-Gibson #74 di Riley chiude sesta mettendosi alle spalle la #18 di Era Motorsport, la #2 di United Autosports stavolta non brilla ed è ottava con mezzo secondo dal leader.

In Top10 troviamo anche la #8 di Tower Motorsports e la #20 di MDK by High Class Racing ad 8 decimi, completano la graduatoria le Oreca #99 di AO Racing e #22 di United Autosports, divise dalla Ligier #33 della Sean Creech Motorsport, che è l'ultima a restare sotto il secondo di distacco dalla vetta.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #88 Richard Mille AF Corse ORECA LMP2-Gibson: Luis Perez Companc, Nicklas Nielsen, Lilou Wadoux Ducellier, Matthieu Vaxiviere

Il bell'inizio di giornata per GM, come dicevamo in apertura, vede la Corvette #4 di Pratt Miller Motorsports balzare al comando tra le GT3 e risultando la prima della GTD PRO.

Tommy Milner ha girato in 1'45"844 con la Z06 GT3.R spingendo già dopo il terzo passaggio, il che gli ha consentito di concludere con mezzo secondo di margine sulla Ford Mustang #64 di Multimatic, protagonista anche di un rallentamento nella seconda metà di prove.

Terza è la Porsche 'Rexy' #77 della AO Racing, poi ci sono la Lexus #14 della Vasser Sullivan e la seconda Mustang #65 a concludere in Top5, fuori dalla quale resta la McLaren #9 di Pfaff Motorsports che ha 0"7 sul groppone.

Distacco pressoché simile lo piglia pure la Lamborghini #60 della Iron Lynx che è settima, seguita da vicino dalla Mercedes #75 di Sun Energy 1 e dalla Ferrari #62 della Risi Competizione.

Tra i primi dieci di questa categoria c'è infine la Aston Martin #23 di Heart of Racing, che si mette dietro la Lamborghini #19 di Iron Lynx, la BMW #1 di Paul Miller Racing e la Corvette #3.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #45 Wayne Taylor Racing with Andretti Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Kyle Marcelli, Danny Formal, Graham Doyle, Ashton Harrison

Le auto della categoria GTD si infilano nei duelli con le PRO e qui è la Lamborghini #45 di WTR Andretti ad avere la meglio in 1'45"986 battendo per pochissimi decimi le Porsche #43 di Andretti e #92 della MDK Motorsports piazzandosi al secondo, terzo e quarto posto fra tutte le GT3.

Top5 per la Mustang #55 di Proton Competition e la Corvette #17 della AWA, seguite dalla Lexus #12 di Vasser Sullivan e dalla McLaren #70 della Inception Racing.

Ottavo tempo a poco più di mezzo secondo dalla Huracan leader per la Porsche #120 di Wright Motorsports, si infilano tra i primi dieci GTD anche la Lamborghini #78 di Forte Racing e la Ferrari #47 di Cetilar Racing, confermando anche qui una classifica piuttosto corta dove chiaramente la differenza la fanno i piloti professionisti messi a disposizione dei gentlemen da parte dei Costruttori.

Alle ore 21;10 italiane è prevista la quarta sessione della durata di 60', mentre alle 0;30 scatterà la quinta da 120'.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Sessione 3