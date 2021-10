IMSA: Corvette e Porsche-Pfaff festeggiano al VIR

Corvette e Pfaff Motorsports hanno conseguito il successo al termine delle 2h40' del Michelin GT Challenge, gara dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che è andata in scena sul bellissimo VIRginia International Raceway solo per le vetture Gran Turismo.

In Classe GTLM arriva il terzo trionfo di fila per la C8.R ufficiale di Tommy Milner/Nick Tandy, mentre in GTD c'è la zampata finale di Zach Robichon/Laurens Vanthoor con la mitica Porsche in livrea 'plaid'.

GTLM: la #4 cala il tris

In casa Chevrolet cala il tris il duo Tandy/Milner, in avvio si era scambiato la posizione con la C8.R #3 'gemella' di Antonio Garcia/Jordan Taylor.

Le due vetture statunitensi hanno subito dato l'impressione di dettare come al solito legge, anche se Tandy si è trovato costretto a recuperare terreno ad un certo punto quando ha perso tempo per un contatto con la Porsche 911 RSR-19 #79 di Kévin Estre (WeatherTech Racing).

Milner aveva siglato la Pole Position in Qualifica battendo il collega Taylor per appena 3 millesimi, poi in gara ha rimontato - con le due C8.R su una strategia di pit-stop differente nelle prime fasi - e alla fine allunga sui compagni di squadra transitando sotto la bandiera a scacchi con oltre 17" di margine.

Sul podio delle GTE va anche la Porsche di Estre, che in coppia con Cooper MacNeil ha provato a sfruttare quella minima occasione di poter insidiare le due Corvette, ma ancora una volta invano.

#79: WeatherTech Racing Porsche 911 RSR - 19, GTLM: Cooper MacNeil, Kevin Estre Photo by: Art Fleischmann

GTD: colpaccio Pfaff, De Angelis/Gunn Campioni Sprint

Come detto in precedenza, in Classe GTD è la Pfaff Motorsports a piazzare il colpaccio con Robichon/Vanthoor. La 911 GT3-R #9 era scattata dalla 13a posizione in griglia causa penalità, ma con grande pazienza ha risalito la china.

In avvio era stata la solita BMW M6 #96 della Turner Motorsport a prendere il comando, ma nel finale Bill Auberlen/Robby Foley hanno avuto un incidente con la Corvette di Garcia che gli ha fatto svanire ogni speranza di successo, dato che nella collisione alla curva 1 si è forata una gomma.

Fra l'altro Vanthoor/Robichon hanno sfruttato al meglio anche il periodo di Safety Car che è stato affrontato quando la Acura #66 della Gradient Racing è piombata contro le barriere della curva 14 incastrandosi sotto il muro di gomme (Mario Farnbacher uscito comunque illeso dal botto).

Con la BMW a dover percorrere in giro lentamente per riguadagnare i box, gli ultimi 10' sono stati di grande attenzione per Vanthoor/Robichon, che alla fine battono la Lamborghini Huracán #1 di Madison Snow/Bryan Sellers (Paul Miller Racing), in lotta per il podio fin dal via.

E proprio l'ultimo gradino viene conquistato in un ultimo giro mozzafiato dalla Lexus RC F GT3 #14 della Vasser Sullivan Racing. Jack Hawksworth, salito al posto del collega Aaron Telitz, non si è fatto sfuggire l'occasione e quando ha visto davanti a sè la Porsche #16 di Patrick Long l'ha studiata a lungo, per poi infilarla con una mossa piuttosto dura che ha relegato il ragazzo della Wright Motorsports e il suo collega Trent Hindman in quarta piazza.

Subito dietro c'è la Aston Martin Vantage #23 di Ross Gunn/Roman De Angelis, che nell'episodio sopracitato non si sono fatti ingolosire più di tanto, accettando una Top5 che per la coppia della Heart Of Racing significa titolo Sprint Cup 2021 messo in bacheca.

Sesti abbiamo i loro compagni Ian James/Alex Riberas (#27), con l'Audi R8 LMS di Richard Heistand/Jeff Westphal (CarBahn with Peregrine Racing) e la Mercedes-AMG #28 di Daniel Morad/Michael De Quesada (Alegra Motorsports) in settima ed ottava piazza con un po' di amarezza ambendo a qualcosa di più.

Completano la Top10 la Lamborghini #19 di Misha Goikhberg/Franck Perera (GRT) e la Porsche #88 di Rob Ferriol/Katherine Legge (Team Hardpoint).

#9: PFAFF Motorsports Porsche 911 GT3R, GTD: Zacharie Robichon, Laurens Vanthoor Photo by: Art Fleischmann