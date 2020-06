IMSA: Chase e AIM Vasser-Sullivan interrompono il loro accordo

Parker Chase e la AIM Vasser-Sullivan hanno scelto di interrompere qui il loro legame che li avrebbe visti impegnati per la stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo essere passato alla squadra che schiera le Lexus RC F in Classe GT Daytona nella passata annata - prendendo parte alla gara di Petit Le Mans - il 19enne è stato compagno di Jack Hawksworth nell'equipaggio della #14 alla 24h di Daytona, con anche Michael De Quesada e Kyle Busch, raggiungengo il nono posto in categoria.

Chase avrebbe dovuto proseguire il suo impegno per tutto il 2020 al fianco di Hawksworth, ma la pandemia di Coronavirus ha creato problemi ad entrambe le parti, che hanno deciso di interrompere con effetto immediato il loro rapporto.

“La AIM Vasser Sullivan e il pilota Parker Chase hanno preso di comune accordo la decisione di separarsi per quanto riguarda la prosecuzione della stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech GTD - si legge nella nota ufficiale - I cambiamenti al calendario di quest'anno non permettevano a Chase flessibilità per fare contenti i suoi sponsor e portare avanti la sua carriera da professionista".

“AVS ringrazia Parker per il suo impegno e apprezza il rispetto che ha mostrato verso il team e i suoi compagni di squadra in questa scelta. AVS e i suoi addetti gli augurano il meglio nel prosieguo della sua carriera e crescita professionale".

Con la gara di Daytona del 4 luglio alle porte, ora la AVS dovrà scegliere in tutta fretta un collega per Hawksworth, in modo da poter portare in griglia la sua Lexus #14.