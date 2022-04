IMSA | CGR, Corvette e Ferrari-Cetilar vincono la 12h di Sebring

La 12h di Sebring, secondo evento della stagione 2022 dell'IMSA SportsCar Championship va a Chip Ganassi Racing, Corvette e alla Cetilar Racing al termine di una gara come sempre combattutissima e decisa solo nel finale.

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Neel Jani Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

DPi

Solo negli ultimi 75' si sono registrati continui cambi al vertice tra le Cadillac, con Earl Bamber incappato in un paio di collisioni e in una penalità, ma capace di riprendersi il primato con la Cadillac #02 e festeggiare il successo con il team Chip Ganassi Racing assieme ai colleghi Alex Lynn e Neel Jani.

Ad 1h15' dalla fine, Bamber è salito in macchina al posto di Lynn, che aveva oltre 30" sulla Cadillac #5 della JDC Miller MotorSports (Vautier/Westbrook/Duval).

Nell'uscita dai box, Bamber si è preso con la Duqueine LMP3 #13 della AWA guidata da Kuno Wittmer, beccandosi un drive-through e lasciando a Westbrook il primato, poi ripreso a meno di 1h dal termine.

Bamber però è venuto nuovamente a contatto con Simon Mann (Ferrari #21 - AF Corse) venendo di nuovo passato da Westbrook, scavalcato per l'ennesima volta a 45' dalla bandiera a scacchi. Stavolta definitivamente, vincendo davanti alla #5 per 6"4.

Il podio vede la tripletta Cadillac completata dalla #31 di Derani/Nunez/Conway (Action Express Racing), mentre per le Acura arriva la Top5 grazie a WTR e MSR, seguite dalla Cadillac di Ally Racing che ha perso 5 giri nel corso della gara per problemi di vario genere.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Ben Keating, Mikkel Jensen, Scott Huffaker Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP2

Terzo successo di fila a Sebring per la PR1 Mathiasen Motorsports con il trio Keating/Jensen/Huffaker che ha controllato le sorti della LMP2 con la Oreca #52.

Keating ha preso il largo fin da subito e alla fine ha condotto per 276 giri su 345, dei quali gli ultimi 126, quando Jensen non ha potuto tornare al volante essendosi sentito poco bene.

Sul podio salgono anche RTN #29 ed Era Motorsport #18, che precedono United #22 e High Class #20.

#33 Sean Creech Motorsport Ligier JS P320: Joao Barbosa, Lance Willsey, Malthe Jakobsen Photo by: Chris duMond / Motorsport Images

LMP3

Prima vittoria in Classe LMP3 per la Sean Creech Motorsport da quando corre in IMSA. Barbosa/Jakobsen/Willsey hanno resistito in un finale che li ha visti dover risparmiare benzina con la loro Ligier JS P320 #33, tenendosi dietro la #30 della Jr III Racing che Balogh/Grist/Dickerson portano in piazza d'onore.

Con diversi contendenti incappati in problemi meccanici e incidenti fin dall'inizio, la #33 ha tenuto botta nonostante una noia alla frizione e alla fine taglia il traguardo vittoriosa meritatamente.

Sul podio troviamo anche la Ligier #38 di Performance Tech.

#3 Corvette Racing Corvette C8.R GTD: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD PRO

La Corvette Racing centra il 12° successo a Sebring con Antonio Garcia, Jordan Taylor, e Nicky Catsburg al volante della C8.R #3.

Partiti dal terzo posto in griglia, i ragazzi della Chevrolet hanno preso il comando dopo circa 1h, senza avere nessun problema o prendere penalità.

Catsburg, nel triplo stint di metà gara, ha lottato contro la BMW #25 del Team RLL tenendo il primato, mentre Taylor ha resistitio nel finale precedendo per 5"464 la Lamborghini Huracan #63 di Bortolotti/Mapelli/Caldarelli (TR3 Racing).

Un problema in conclusione ha rallentato la Lexus #14 della Vasser Sullivan (Hawksworth/Barnicoat/Telitz), lasciando il terzo gradino del podio alla Mercedes #97 di WeatherTech Racing (MacNeil/Gounon/Picariello).

#47 Cetilar Racing Ferrari 488 GT3: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco Photo by: Chris duMond / Motorsport Images

GTD

La Ferrari torna al successo in Classe GTD grazie alla Cetilar Racing/AF Corse.

La prima parte di gara non è stata affatto semplice per la 488 #47, che nonostante il tempo perso ed un paio di uscite di pista ha effettuato una rimonta incredibile con il trio formato da Roberto Lacorte, Giorgio Semagiotto ed Antonio Fuoco.

Altri protagonisti hanno invece avuto le loro disavventure, come Zacharie Robichon, costretto a riportare ai box la Porsche #16 della Wright Motorsports a 9' dal termine e rientrata per chiudere solamente decima.

Non è andata meglio nemmeno alle BMW #96 di Turner Motorsports e #1 di Paul Miller Racing, così come ai tre team Mercedes (Alegra Motorsports, Winward Racing e Gilbert Korthoff Motorsports), che si erano trovati anche al comando a metà corsa.

In una Top10 dove tutti hanno chiuso nello stesso giro del leader, la piazza d'onore va proprio alla AMG #32 di GKM condivisa da Sheen/McAleer/Juncadella.

Terzo posto per la Ferrari #21 di AF Corse (Mann/Perez Companc/Vilander).