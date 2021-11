IMSA | Cetilar Racing schiera la Ferrari in Endurance Cup 2022

Il primo impegno del prossimo anno per la Cetilar Racing sarà ancora negli Stati Uniti, alla 24h di Daytona.

Dopo l'esordio nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship alla gara in Florida nel 2021 con la Dallara LMP2, il team di Roberto Lacorte ci riprova, ma stavolta con l'obiettivo dell'intera Endurance Cup da affrontare.

L'avventura sarà condivisa ancora una volta con AF Corse, che si occuperà della gestione della Ferrari 488 GTE Evo #47 con cui Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto hanno partecipato al FIA WEC, conquistando un successo in Classe LMGTE Am.

Per Daytona verrà confermato il medesimo equipaggio, al quale si aggiunge Alessio Rovera, Campione del Mondo della LMGTE Am, mentre Andrea Belicchi continuerà a ricoprire il ruolo di coordinamento al muretto.

Le altre gare in programma saranno Sebring, Watkins Glen e la Petit Le Mans di Road Atlanta.

“La scelta di partecipare l’anno prossimo alle quattro gare endurance più importanti del campionato IMSA, è il risultato di diversi fattori – dice Lacorte – Il primo e quello principale è la voglia di vivere da protagonisti un campionato nuovo. Per Cetilar Racing sarà una sfida stimolante, di alto livello, ricca di storia, tradizione e interesse".

"La partecipazione, lo scorso gennaio, alla 24 Ore di Daytona con il prototipo LMP2, è stata un’esperienza molto bella che si è conclusa con un po’ di amaro in bocca. Ci eravamo quindi ripromessi di tornare e nel farlo abbiamo deciso di estendere la nostra presenza anche alle altre grandi classiche del calendario a stelle e strisce, che non vediamo l’ora di potere affrontare in una categoria molto competitiva come quella GT".

"Ci tengo a sottolineare che il nostro non è un addio al FIA WEC, ma solamente un arrivederci. Non per ultimo do il più caloroso benvenuto ad Alessio Rovera, pilota giovane e di indubbio talento, che si unirà a noi per disputare proprio la gara di Daytona”.

#47 Cetilar Racing: Alessio Rovera, Antonio Fuoco, Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto Photo by: Cetilar Racing

Sernagiotto ha aggiunto: “Le quattro grandi classiche americane sono parte integrante della storia e della leggenda del nostro sport. Nello splendido percorso che Cetilar Racing sta compiendo in questi anni, esse costituiscono una pietra miliare fondamentale".

"Sono anche convinto che con un equipaggio così competitivo e l’inserimento di Alessio Rovera per la 24 Ore di Daytona, nonché con lo straordinario appoggio di AF Corse, possiamo sicuramente dire la nostra in termini di prestazioni assolute e Ferrari sappiamo bene quanto sia competitiva in questo tipo di gare".

"Sono anche consapevole che non sarà facile, sia per la stessa tipologia delle gare americane e per il fatto di affrontare delle piste concettualmente diverse da quelle europee. Ma l’esperienza di inizio 2021 mi fa rimanere molto positivo. Ringrazio Roberto Lacorte per la sua visione e la sua grande passione”.

Carico anche Fuoco: “Sono molto eccitato dall’idea di partecipare alle quattro gare endurance più importanti negli Stati Uniti. È un’esperienza che volevo fare e viverla con Cetilar Racing, una scuderia con cui ho instaurato un feeling molto particolare, ha un sapore ancora più dolce".

"Tra l’altro la mia prima gara con Cetilar Racing è stata proprio la 24 Ore di Daytona, lo scorso gennaio, e visto come è finita abbiamo voglia e intenzione di rifarci con gli interessi. Daytona, Sebring… sono piste affascinanti, ricche di tradizione, e allo stesso tempo tecnicamente difficili; quindi è una sfida davvero stimolante che non vedo l’ora di potere iniziare”.

Prontissimo pure Rovera: “Dopo aver corso la 8 Ore di Indianapolis, non vedo l’ora di scoprire un altro circuito storico come Daytona per la mia seconda volta negli States. Mi aggrego a una nuova squadra, interamente italiana, e questo aggiunge ulteriori motivazioni".

"Arriverò al 2022 dopo una stagione importante. Sarà fondamentale iniziare a lavorare bene insieme fin dalla prima giornata, in pista e ai box”.