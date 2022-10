IMSA | Castroneves e Pagenaud sulla Acura di MSR per l'Endurance

La Meyer Shank Racing ha ufficializzato l'accordo con Helio Castroneves e Simon Pagenaud per correre con la Acura ARX-06 nella stagione 2022 dell'IMSA SportsCar Championship.

Entrambi protagonisti dell'IndyCar, ma esperti anche del mondo dei prototipi,

i due saranno in azione con il titolare Tom Blomqvist per dare l'assalto al successo nella nuova Classe GTP alla 24h di Daytona, con il brasiliano che farà parte dell'equipaggio di Endurance Cup anche per i round di Sebring e Petit Le Mans.

“Sono davvero entusiasta di poter correre ancora con MSR in IMSA per le gare endurance - ha dichiarato Castroneves - Non vedo l'ora di poter guidare la nuova Acura, so che il team ci sta lavorando alacremente e dovrò darmi da fare per conoscerla a fondo. Spero di poter ottenere ancor più successi rispetto al precedente modello!"

Tom Blomqvist, Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura ARX-06 Photo by: Andreas Beil

Pagenaud ha aggiunto: “Sono lieto di far parte della formazione di MSR e Acura in questa nuova era delle sportscar. Ho iniziato nel 2008 a correre in tutto il mondo grazie all'opportunità che mi è stata data da Acura con la LMP2 e da allora ho messo assieme tanti km e trofei, ma spero che ne arrivino altri!"

"Ho vinto di recente a Daytona, una delle perle delle corse mondiali, il team è stato eccezionale. Non vedo l'ora di affrontare i prossimi impegni e voglio ringraziare sia MSR che Acura per avermi voluto con loro nell'opportunità di guidare e contribuire allo sviluppo di questa nuova Acura LMDh".