IMSA: BMW conferma la presenza a Daytona, il resto è da decidere

Nel 2021 la BMW non ha ancora determinato quale sarà il suo impegno nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e la decisione verrà presa solamente fra un mese circa.

La squadra tedesca è attualmente presente in Classe GTLM con la Corvette Racing e Porsche, la quale ha però già detto che chiuderà il suo programma ufficiale a Stelle e Strisce per via della crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus.

L'attuale responsabile del settore motorsport, Jens Marquardt, che lascerà l'incarico a fine stagione, non ha ancora detto quale sarà il futuro impegno della Casa bavarese negli U.S.A., anche se pare che le M8 del Team RLL l'anno prossimo verranno schierate solamente in Endurance Cup. E qui c'è la conferma sicura di Daytona, alla quale potrebbero seguire quelle di Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans.

"Al momento non posso escludere nulla, ne stiamo parlando con i nostri colleghi statunitensi. Come sapete, il Coronavirus ha avuto un tremendo impatto su tutti noi e sui rispettivi budget. Dobbiamo capire come organizzarci per il prossimo anno, se saremo solo noi e Corvette Racing presenti, oppure se arriveranno altri partecipanti. Insomma, il quadro generale della situazione, poi decideremo", ha detto Marquardt a Motorsport.com.

"So che Daytona è subito dietro l'angolo, visto che siamo a novembre e che la gara è a gennaio. Ma è anche evidente che tutto si è spostato avanti quest'anno di un paio di mesi, infatti dobbiamo andare ancora a Sebring. E' per questo che molte decisioni che sarebbero state prese ad inizio stagione, ora sono state posticipate, quindi dico che nelle prossime tre-quattro settimane dovremmo sapere quale sarà la situazione negli Stati Uniti. Sicuramente faremo i test Roar e la 24h".

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger