IMSA | Ben Barnicoat nuovo pilota Lexus per la GTD Pro 2022

Ben Barnicoat correrà in IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel 2022 con la Vasser Sullivan Racing.

Fresco di separazione dalla McLaren, il 30enne salirà a bordo della Lexus RC F GT3 assieme a Jack Hawksworth in questa nuova avventura a Stelle e Strisce, con Kyle Kirkwood che li affiancherà per le gare di Endurance Cup.

"Sono davvero entusiasta di unirmi a Lexus Racing USA. Sentire i piani futuri e le ambizioni di scrivere capitoli importanti nella storia del motorsport che ha questo marchio è davvero stimolante", ha detto Barnicoat.

"Dopo aver incontrato Jimmy e Sulli per la prima volta e aver visto la squadra in azione alla Petit Le Mans il mese scorso, è stato subito chiaro che era ciò che volevo per il mio futuro, e la squadra ideale con cui correre in IMSA. Il livello di professionalità, insieme alla dedizione e alla voglia di vincere gare e campionati è incredibile, e non posso chiedere di più come pilota".

"Ho molto da imparare essendo alla mia prima stagione completa di IMSA, ma ho una macchina incredibile e la migliore squadra intorno a me per imparare e raggiungere i nostri obiettivi. Saremo una forza da tenere in considerazione".

#14 VasserSullivan Lexus RC F GT3, GTD: Jack Hawksworth, Aaron Telitz, Kyle Kirkwood Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Andrew Gilleland, Vice Presidente del gruppo e direttore generale della divisione Lexus, ha aggiunto: "Insieme a Vasser Sullivan e TRD, stiamo continuamente trovando modi per essere competitivi e dimostrare le prestazioni della Lexus. Gareggiare nell'IMSA ha contribuito a rafforzare la consapevolezza e la considerazione dei nostri modelli tra i concessionari, proprietari e rivali".

"Stiamo crescendo rapidamente e tutti in Lexus sono entusiasti di correre in IMSA per vincere. Jack è stato parte integrante dello sviluppo e del successo del programma RC F GT3 fin dal primo giorno, e siamo entusiasti di avere un pilota del calibro di Ben che si unisce alla famiglia Lexus".

"In squadra con Kyle per i round endurance, la nostra squadra GTD Pro si allinea perfettamente con il programma di Vasser Sullivan e Lexus Racing. Sono giovani, veloci e pronti a lottare per il gradino più alto del podio per tutta la stagione. Sappiamo di avere qualcosa di speciale e siamo entusiasti di uscire e provare a conquistare il nostro primo campionato GT insieme a partire dalla 24h di Daytona".

Vasser e Sullivan hanno commentato in coro: "Stiamo facendo crescere la Lexus di Vasser Sullivan e con questa formazione di piloti estremamente competitivi è il prossimo passo per produrre il tipo di risultati che ci aspettiamo. Jack e Kyle hanno fatto un lavoro eccezionale per noi, finendo costantemente sul podio e vincendo gare.

"L'abilità e la competitività di Ben nel mondo delle auto a ruote coperte ha dimostrato che è perfetto per noi; siamo entusiasti di annunciarlo oggi e di farlo entrare in Vasser Sullivan".