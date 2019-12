Aston Martin schiera Thiim con la Heart of Racing a Daytona

C'è anche Nicki Thiim nell'equipaggio della Heart of Racing per la 24h di Daytona, cui la squadra di Ian James prenderà parte in Classe GTD con la Aston Martin nel ritorno in IMSA WeatherTech SportsCar Championship dopo cinque anni.

Nel 2020 a guidare la Vantage GT3 #23, che gode del supporto di AMR, vedremo l'esperto spagnolo Alex Riberas e il giovane 18enne canadese Roman De Angelis, che la scorsa stagione prese parte all'evento con l'Audi del Team WRT.

Thiim verrà schierato nella gara di fine gennaio, mentre lo stesso James si unirà al duo Riberas-De Angelis per le altre gare della Michelin Endurance Cup, che oltre a Daytona comprende Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta.

“E' una grande opportunità per me e per il team, ho lavorato con Riberas per anni e ha dimostrato di essere uno dei piloti GT migliori del mondo - ha commentato James - Roman ha fatto una grandissima stagione quest'anno e con loro due assieme abbiamo un equipaggio forte mix di talento ed esperienza".

"Sono felicissimo di poter correre anche io, così come del supporto che ci darà Aston Martin con Nicki Thiim, la cui conoscenza della macchina ci sarà estremamente d'aiuto fin dai test Roar".