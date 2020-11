IMSA: alla 12h di Sebring si rivede Hand sulla Acura

La Meyer Shank Racing/Heinricher Racing ha piazzato il colpaccio per la 12h di Sebring chiamando a correre Joey Hand.

L'esperto pilota reduce dall'avventura in Ford-Chip Ganassi Racing sarà a bordo della Acura NSX #57 assieme a Misha Goikhberg e Trent Hindman per l'ultimo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che si svolgerà la prossima settimana.

Il 41enne statunitense sostituirà Alvaro Parente, che come altri suoi colleghi ha dovuto effettuare una scelta in un weekend di concomitanza tra IMSA, FIA WEC e GT World Challenge Europe, dando priorità proprio a quest'ultima serie per l'assalto al successo in Endurance Cup al Paul Ricard con la Bentley del team K-Pax.

"Tornerò a correre in IMSA con la squadra di Mike Shank, che conosco dai tempi della Formula Atlantic - ha detto Hand - Finalmente siamo riusciti a raggiungere un accordo per essere assieme. Ho seguito attentamente la Acura già dall'anno scorso, quando era nelle mani di Justin Marks, parlando parecchio del suo bilanciamento e di come si guida".

"Gli ingegneri del team sono stati di grande aiuto in questo senso per me. Mi hanno mandato una marea di dati da analizzare e tutte le informazioni necessarie per imparare l'utilizzo della macchina e ambientarmi subito in abitacolo. In questo modo è tutto più semplice".

Una delle caratteristiche della categoria GTD è che le macchine hanno l'ABS, essendo GT3, cosa che però non spaventa Hand.

“L'ultima volta che ho guidato un'auto che l'aveva era stato con la BMW della PTG Racing assieme a Tommy Milner. Ho sempre detto che il terzo giro di pista per me è il migliore e quindi non sono preoccupato su tutto ciò, ma penso che mi adatterò velocemente alle novità. Alla fine ho guidato di tutto in carriera, quindi è una nuova sfida non troppo complicata".