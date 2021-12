IMSA | Acura e Oreca costruiranno assieme la ARX-06 LMDh

Acura Motorsports ha annunciato l'accordo con Oreca per la costruzione del telaio della sua LMDh con la quale nel 2023 darà l'assalto all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il marchio sportivo americano di Honda aveva già confermato il suo impegno con i nuovissimi prototipi, che verranno schierati dai team Meyer Shank Racing e Wayne Taylor Racing nella nuova era.

La ARX-06 LMDh sarà ibrida con una power-unit a combustione interna e aerodinamica studiata appositamente, ed esordirà in pista in campionato fra poco più di un anno, con l'azienda francese che si occuperà della sua realizzazione, proprio come era avvenuto con l'attuale ARX-05 DPi, pronta ad affrontare l'ultima stagione di competizioni.

“E' un piacere annunciare la prosecuzione della nostra collaborazione con Oreca per la nuova era LMDh - ha dichiarato David Salters, presidente e direttore tecnico di Honda Performance Development, ramo nordamericano di Acura Motorsports - Con loro abbiamo già collaborato con la Acura ARX-05 vincendo i titoli Costruttori IMSA nella Classe DPi nel 2019 e 2020, oltre all'Endurance Cup quest'anno".

"Sarà una sfida tecnica molto impegnativa e bella con la LMDh, correremo contro team e piloti in battaglie intense. Ma è anche per questo che Acura e HPD sono impegnate nel motorsport. Assieme ad Oreca e agli altri partner c'è entusiasmo nell'affrontare questa nuova era".

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi, DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi Photo by: Art Fleischmann