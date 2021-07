IMSA: 1-2 di Cadillac, Corvette e Lexus a Watkins Glen

Cadillac, Corvette e Lexus hanno festeggiato la doppietta nella gara dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che si è disputata nuovamente a Watkins Glen, questa volta sulla distanza di 2h40', ma con un imprevisto meteorologico che l'ha accorciata.

Felipe Nasr e Pipo Derani hanno ottenuto il successo in Classe DPi con la V.R #31 della Action Express Racing grazie ad una sosta brevissima che le ha consentito di rimanere davanti dopo l'ultima girandola di pit-stop avvenuta in seguito ai 46' di interruzione a causa di fulmini nella zona circostante la pista.

L'ottima stategia ha dato modo a Nasr di ritrovarsi in testa mentre gli altri dovevano imbarcare più benzina, potendo quindi beffare per soli 1"473 la Cadillac #01 della Chip Ganassi Racing di Renger van der Zande/Kevin Magnussen.

Sul podio sale anche la Acura ARX-05 #10 di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor (Wayne Taylor Racing) che aveva ottenuto la Pole Position, e che ora allunga in classifica sulla Mazda #55 di Harry Tincknell/Oliver Jarvis, che hanno chiuso quinti dietro alla Cadillac di Tristan Vautier/Loic Duval (JDC-Miller Motorsports).

Altro giro a vuoto, con tanto di contatto al via, per la Acura di Meyer Shank Racing condotta da Dane Cameron/Olivier Pla, sesta al traguardo.

In Classe LMP2 la vittoria la strappano Ben Keating/Mikkel Jensen sulla Oreca 07-Gibson di PR1 Mathiasen Motorsports con un ampio margine di oltre 20" sulla #11 della WIN Autosport del duo Tristan Nunez/Steven Thomas.

Keating e Jensen sono ampiamente stati i più veloci della categoria e si sono pure permessi il lusso di gestire il pieno di benzina rispetto ai rivali.

Il podio viene completato da Gabriel Aubry/John Farano con la Oreca #8 della Tower Motorsport.

La Classe LMP3 va invece alla Riley Motorsports con una bella doppietta che firmano le Ligier JS P320 di Gar Robinson/Felipe Fraga (#74) e Jim Cox/Dylan Murry (#91).

Fraga ha sfruttato al meglio l'ultimo pit-stop con cambio gomme per restare davanti a Murry, che è giunto alle sue spalle per appena due decimi.

Il terzo gradino del podio va a Colin Braun/Jon Bennett sulla Ligier #54 della CORE autosport.

Passando invece alla GTLM, altra festa con 1-2 per le Corvette, che hanno approfittato degli ultimi 28' di gara dalla ripartenza per trionfare con le due C8.R.

Antonio Garcia/Jordan Taylor erano scattati secondi con la Chevrolet #3 dopo la Pole firmata dalla #4 di Tommy Milner/Nick Tandy, ma lo spagnolo ha preso il comando delle operazioni dopo un raggruppamento causa detriti e lì ha allungato quel tanto che bastava per rimanere in testa.

Sul podio vanno pure Matt Campbell/Cooper MacNeil con la Porsche 911 della WeatherTech Racing.

Infine la GTLM ha visto la doppietta delle Lexus della Vasser Sullivan. Jack Hawksworth/Aaron Telitz (#14) hanno approfittato proprio dell'ultima neutralizzazione per detriti in pista per avere la meglio della RC F GT3 #12 dei compagni Zach Veach/Frankie Montecalvo.

Hawksworth ha piazzato il sorpassone sull'Audi R8 LMS #39 di Jeff Westphal/Richard Heistand (CarBahn with Peregrine Racing) alla ripartenza, per poi scavalcare pure Veach andando a conquistare il trionfo, mentre quest'ultimo perdeva un pezzo della carrozzeria anteriore nella battaglia con i rivali.

Terzi si piazzano Ross Gunn/Roman De Angelis con la Aston Martin Vantage #23 della Heart of Racing, mentre Heistand/Westphal chiudono alle loro spalle.