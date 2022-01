Il team Ganassi svela la line-up per la 24 Ore di Daytona

Nel 2021, l’ex pilota di Formula 1 Kevin Magnussen ha ricoperto il ruolo di pilota titolare nel Campionato IMSA WeatherTech SportsCar con Renger van der Zande al volante della Cadillac DPi-V.R di Ganassi, ma quest’anno passerà al programma Peugeot nel WEC. Tuttavia, il danese è stato confermato da Ganassi come seconda guida nella vettura #01 per la 24 Ore di Daytona a fianco dei piloti titolari Earl Bamber e Alex Lynn, così come Marcus Ericsson.

Inizialmente, lo scorso anno Ericsson doveva essere il pilota singolo di Ganassi, ma poi il team ha deciso di puntare su tre piloti, con Scott Dixon insieme a van der Zande e Magnussen. Nel 2021, lo svedese ha conquistato le sue prime due vittorie IndyCar con il team Ganassi, finendo il campionato in sesta posizione.

Dixon, sei volte campione IndyCar e quattro volte vincitore della 24 Ore di Daytona (tre totali), sarà insieme a van der Zande e Sebastien Bourdais nella Cadillac #01 del team Ganassi per tutta la stagione. I tre saranno affiancati dal campione in carica IndyCar Alex Palou, che, proprio come Ericsson, debutta nell’IMSA.

Le Cadillac di Ganassi sono tra le favorite per essere in lotta per la vittoria, dato che ha vinto la gara sei volte in totale e altre due volte nella classe. La Cadillac DPi-V.R ha inoltre vinto quattro delle ultime cinque edizioni della 24 Ore di Daytona. Solo una foratura nel finale ha impedito al team Ganassi di vincere la sua prima gara con la Cadillac a Daytona lo scorso anno.