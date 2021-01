High Class porta a Daytona Kubica e Habsburg in LMP2

La High Class Racing sarà al via della 24h di Daytona a fine mese e per dare l'assalto al successo in Classe LMP2 ha ingaggiato Robert Kubica.

Il polacco salirà a bordo della Oreca 07-Gibson del team danese per il primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship condividendo il volante con i due titolari, Anders Fjordbach e Dennis Andersen, più Ferdinand Habsburg.

"Per me è una nuova esperienza e sfida, visto che in passato sono stato impegnato spesso in gare sprint e non ho mai guidato la Oreca LMP2 - ha dichiarato Kubica - L'endurance richiede un approccio differente, si condivide la macchina con altri compagni, spero di cavarmela bene e di fare un buon lavoro di preparazione e messa a punto col team. Sono entusiasta e non vedo l'ora di portare a compimento questa avventura con tutti loro".

Kubica nel 2020 ha corso nel DTM, serie che da due anni ha visto in azione anche Habsburg, il quale nel 2018 aveva già avuto modo di gareggiare in Florida con la Oreca della Jackie Chan DC Racing.

“La 24h di Daytona è per me uno dei momenti migliori della mia carriera - spiega il 23enne nobile austriaco - Nel 2018 ero alla prima esperienza e un po' spaesato visto che non avevo mai affrontato nulla del genere. Non vedo l'ora di tornarci perché ora so che approccio serve, considerando anche quel che ho maturato in questi due anni di DTM nei quali ho corso pure la 24h di Spa".