Fotogallery: ecco le nuove LMDh e GT3 ai test di Daytona In Florida sono andati in scena per un paio di giorni i test ufficiali IMSA e tutte le vetture che correranno la 24h di gennaio erano presenti: ecco una galleria di immagini in cui possiamo apprezzarle tutte prima dell'esordio in campionato.

Di: Francesco Corghi , Journalist #963 Penske Porsche 963 1 / 75 Foto di: Charles Bradley #963 Penske Porsche 963 2 / 75 Foto di: Charles Bradley #963 Penske Porsche 963 3 / 75 Foto di: Charles Bradley #963 Penske Porsche 963 4 / 75 Foto di: Charles Bradley #02 Chip Ganassi Racing Cadillac LMDh 5 / 75 Foto di: Charles Bradley #02 Chip Ganassi Racing Cadillac LMDh 6 / 75 Foto di: Charles Bradley #7 Penske Porsche 963 7 / 75 Foto di: Charles Bradley #9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler 8 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler 9 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano 10 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy 11 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #21 AF Corse, Ferrari 296 GT3, GTD: Toni Vilander 12 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli 13 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy 14 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson 15 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson 16 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 17 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 18 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 19 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 20 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 21 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 22 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 23 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler 24 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler 25 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #9 PFAFF Motorsports Porsche 992 911 GT3R, GTD PRO: Klaus Bachler 26 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell 27 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell 28 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 29 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 30 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano 31 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy. 32 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy, #21 AF Corse, Ferrari 296 GT3, GTD: Toni Vilander 33 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli 34 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli 35 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli 36 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy 37 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy 38 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist, #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell 39 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist 40 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist 41 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist 42 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #52 PR1 Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 07, LMP2: Paul-Loup Chatin, Ben Keating, Dylan Murry, Alex Quinn 43 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #52 PR1 Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 07, LMP2: Paul-Loup Chatin, Ben Keating, Dylan Murry, Alex Quinn 44 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist 45 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist 46 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #31 Action Express Racing Cadillac V-LMDh, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims, #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson 47 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #31 Action Express Racing Cadillac V-LMDh, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims 48 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #31 Action Express Racing Cadillac V-LMDh, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims 49 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #31 Action Express Racing Cadillac V-LMDh, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims 50 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 51 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #24 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly, Sheldon Van Der Linde 52 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 53 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 54 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 55 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 56 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #24 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly, Sheldon Van Der Linde 57 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #24 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly, Sheldon Van Der Linde 58 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #21 AF Corse, Ferrari 296 GT3, GTD: Toni Vilander 59 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #21 AF Corse, Ferrari 296 GT3, GTD: Toni Vilander 60 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson, #63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi 61 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 62 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 63 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 64 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson 65 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz 66 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook, #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy 67 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 68 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 69 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 70 / 75 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Tom Blomqvist 71 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande 72 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Scott Dixon 73 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Michael Christensen, #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Alex Lynn 74 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Felipe Nasr, Roger Penske 75 / 75 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images Il Daytona International Speedway ha ospitato i test ufficiali dell'IMSA SportsCar Championship per un paio di giorni. Per la prima volta le vetture di nuova generazione per quanto riguarda la Classe GTP dei prototipi hanno potuto correre assieme e confrontarsi sulla pista dove avverrà il loro esordio in campionato a fine gennaio, in occasione della 24h di Daytona. Ma oltre alle nuovissime LMDh di Cadillac, BMW, Porsche ed Acura, in Florida si sono potute apprezzare anche tutte le macchine GT3, fra cui spiccano la fiammante Ferrari 296 e la rinnovata Lamborghini Huracan in versione GT3 EVO2, oltre alla Porsche 911 con gli aggiornamenti 992. Non sono stati adottati cronometraggi ufficiali per le sessioni, ma possiamo comunque riviverle attraverso una bella galleria di immagini, apprezzando linee e forme di questi bolidi che apriranno la stagione 2023 fra poco più di un mese. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente IMSA | Grosjean: "L'esperienza di Daytona servirà in ottica LMDh" Articolo successivo Porsche: le 963 LMDh clienti di WEC e IMSA arrivano a fine aprile condividi