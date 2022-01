2024: arriva la Mustang GT3, arma di Ford, Multimatic e M-Sport

Anche la Ford Performance scende in campo per schierare una sua GT3 nel 2024 in IMSA SportsCar Championship e nelle più importanti gare della categoria.

E' notizia di oggi che il marchio dell'Ovale Blu sta lavorando assieme a Multimatic Motorsports per la costruzione e lo sviluppo di una Mustang GT3, che darà l'assalto alla Classe GTD Pro della serie statunitense.

Di fatto si tratta di un ritorno in un breve tempo per Ford, che fino ad un paio di anni fa era ancora presente con la sua GT a specifiche GTE in Classe GTLM, e che darà a tutti una sorta di 'assaggio' della sua nuova arma con una rinnovata versione della Mustang GT4 in arrivo già per il 2023.

La novità sta nel marchio Mustang - come noto utilizzato tantissimo in NASCAR e nel Supercars - vettura che sarà dotata di motore Coyote V8 da 5 litri sviluppato da M-Sport, squadra ufficiale di Ford nel WRC e che si è occupata delle Bentley Continental GT3 recentemente.

"Mustang è nata per correre fin dall'inizio e siamo entusiasti di introdurre la versione GT3 per competere contro alcuni dei più grandi Costruttori del mondo", ha detto il direttore globale di Ford Performance Motorsports, Mark Rushbrook.

"Con 58 anni di gare endurance alle spalle, tra cui NASCAR e Australian Supercars, siamo pronti a portare Mustang in una nuova avventura".

"Era importante per noi avere anche un programma con la Mustang GT4, abbiamo avuto molto successo sia negli U.S.A. che in Europa con l'attuale versione e non vediamo l'ora di poter fornire ai nostri clienti un'auto nuova di zecca per la competizione nella categoria GT4 a partire dalla prossima stagione".

Larry Holt, Vicepresidente esecutivo di Multimatic Special Vehicle Operations, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di lavorare a questo nuovo programma IMSA così come al programma clienti GT3 con Ford Performance".

"Abbiamo un lungo e ottimo rapporto di lavoro tra di noi, sia ai più alti livelli professionali della categoria sportscar, sia nello sviluppo di programmi e auto da corsa per i clienti. Apprezziamo la loro fiducia in noi, non vediamo l'ora di mostrare al mondo ciò che potremo fare con la Mustang".

Contento anche Malcom Wilson, capo di M-Sport: "Siamo lieti di ampliare il nostro rapporto con Ford ed estenderlo al mondo delle corse dopo 25 anni di successo insieme nel WRC, che ancora una volta sta dando risultati sorprendenti con la Puma Hybrid Rally1".

"M-Sport ha ricchezza, conoscenze e competenze nelle corse in pista, in particolare maturate nel nostro programma GT3 che ha utilizzato un motore V8 sviluppato da noi e che ci ha portati alla vittoria nella 12 Ore di Bathurst del 2020 e nella 1000km di Paul Ricard del 2019".

"Siamo davvero entusiasti di lavorare direttamente con Ford Performance e Multimatic sulla Mustang GT3 e lo faremo duramente, senza lasciare nulla al caso, unendo le forze per lottare e vincere in tutto il mondo".