DragonSpeed: ecco la line-up completa per Daytona

La squadra americana ha rivelato i piani per difendere la sua vittoria di classe nella grande classica della Florida a novembre, nominando il "Brozne" Eric Lux come suo primo pilota.

Poco prima di Natale, il team ha poi annunciato la seconda vettura, la Oreca 07 #81, che gareggerà nell'intera IMSA Michelin Endurance Cup, che comprende la 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen e la Petit Le Mans.

Rob Hodes e Garrett Grist sono stati nominati come piloti per l'intera stagione, a cui si aggiungeranno il pilota abituale di DragonSpeed, Ben Hanley, e la stella di IndyCar, Rinus VeeKay, per l'apertura della stagione.

Ora la squadra di Elton Julian ha nominato la sua intera rosa di piloti per la Rolex 24, reclutando Devlin deFrancesco, Christopher Mies e Fabian Schiller per unirsi alla vettura #18.

Julian ha detto: "I piloti della vettura #18 combinano la velocità con una vasta esperienza nelle gare endurance, l'esperienza a Daytona e in team ufficiali. Non ho dubbi che saranno in lizza per la vittoria nella LMP2".

"Oltre a riunirci con Eric, siamo lieti di dare il benvenuto a Devlin, Chris e Fabian nel team per la prima gara di quello che tutti speriamo sia un anno migliore per il nostro sport e per il mondo".

Il giovane canadese deFrancesco gareggerà quest'anno a Indy Lights dopo aver concluso al secondo posto l'anno scorso la serie Indy Pro 2000, e ha già due partenze della Rolex 24 al suo attivo - avendo fatto parte della formazione della JDC-Miller MotorSports sia nel 2018 che nel '19.

Il pilota di vecchia data dell'Audi Mies nel frattempo farà la sua prima apparizione in IMSA su un prototipo, essendo stato un habitué della GT Daytona negli ultimi anni, mentre il collega tedesco Schiller passerà per la prima volta su una LMP2 dopo una singola apparizione nel 2019 in una Mercedes-AMG GT3 classe GTD gestita dalla squadra P1 Motorsports.

Le due vetture della DragonSpeed faranno parte di una griglia LMP2 ampliato per Daytona, con almeno otto iscritti confermati, e si prevede che ne seguiranno altri.