DragonSpeed con la sua LMP2 nell'IMSA 2020, sognando Le Mans

La DragonSpeed ha annunciato che prenderà parte all'intera stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Classe LMP2, inclusa la 24h di Daytona.

A condurre la Oreca 07 motorizzata Gibson saranno ancora Ben Hanley ed Henrik Hedman, mentre le aggiunte di piloti per Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans verranno rese note più avanti. Confermato anche l'impegno in European Le Mans Series con il ramo europeo della squadra, che spera in un ulteriore invito alla 24h di Le Mans.

"L'IMSA ha cambiato il calendario e le regole della Classe LMP2 rendendole fruibili anche per i piloti gentleman e compatibile con quello della ELMS, per cui siamo entusiasti di poter farne parte", ha dichiarato il team principal Elton Julian.

"Avevo scelto di aggiungere le quattro gare della Michelin Endurance Cup al calendario europeo, ma in IMSA si richiedeva un pilota Bronze in LMP2 per cui non potevo perdere l'occasione di correre nuovamente su piste che adoro, come Road America e Laguna Seca, per tutto il 2020", aggiunge Hedman.