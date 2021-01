Daytona: ecco i piloti schierati dalla Mercedes

La Mercedes Motorsport ha annunciato il suo impegno in sostegno dei propri team clienti che prenderanno parte alla 24h di Daytona, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che si svolgerà a fine mese.

Come noto già da tempo, la Alegra Motorsports schiererà la sua AMG GT3 #28 in Classe GTD per tutta la stagione 2021 e in vista della gara in Florida, la squadra di casa avrà sulla sua vettura Daniel Morad, Michael De Quesada, Billy Johnson e il pilota ufficiale della Stella, Maximilian Buhk, a dargli una mano.

“E' fantastico poter dare una mano alla Alegra Motorsports con la sua nuova Mercedes - ha dichiarato il tedesco Campione del GTWC (allora Blancpain) 2016 - Questi piloti hanno già vinto diverse corse endurance, il che sarà fondamentale nel nostro lavoro assieme".

De Quesada approda nel team del papà Carlos dopo l'avventura con la Lexus della AVS: "Non vedo l'ora di tornare in macchina con Daniel e lavorare col resto del team. Nel 2017 vincemmo la 24h e fu surreale, per cui spero ci si possa ripetere quest'anno".

Allora De Quesada condivideva l'abitacolo con Morad, che quindi sarà nuovamente suo compagno di squadra: "Sono contentissimo di tornare con la Alegra Motorsports in IMSA, è la prima volta che siamo di nuovo assieme dopo la vittoria del 2017. Siamo tutti più freschi ora e la squadra è passata alla Mercedes, è qualcosa di cui vado fiero".

Infine con loro vedremo all'opera Johnson: "E' entusiasmante correre con Alegra la 24h. E' un grande gruppo di ragazzi che sa cosa serve per vincere e penso che siamo molto forti come team, piloti e auto per provare a vincere la GTD".

Presente in categoria anche la Mercedes #57 della HTP-Winward Motorsport che vedrà alla guida il quartetto formato da Indy Dontje, Philip Ellis, Maro Engel e Russell Ward.

C'è invece il ritorno della SunEnergy1 Racing dopo 3 anni dalla prima Daytona. La squadra di Kenny Habul potrà contare su un equipaggio di primissimo ordine perché in supporto del team principal e dell'ottimo Mikaël Grenier, da Stoccarda verranno mandati Raffaele Marciello e Luca Stolz per dare la caccia alla vittoria.