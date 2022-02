Ceccarelli: “Il restart alla 24 Ore bisogna saperlo gestire"

La ripartenza, nelle gare di durata, spesso può fare la differenza tra un ottimo risultato ed un'amara delusione. E non è esente da ciò la 24 Ore di Daytona: nella celeberrima endurance della Florida. Spesso, infatti, capita che i piloti ai quali viene chiesto di allungare uno stint per risparmiare carburante e gomme in periodi di caution, arrivino con le energie al lumicino al termine della loro sessione di guida, con conseguente calo delle performance.

Saper gestire questi parametri è vitale per conseguire ottimi risultati, come ci spiega il nostro Doctor F1, Riccardo Ceccarelli.